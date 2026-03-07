從路上朝店家拍攝不罰 店老闆阻擋推擠 判拘

台南地院認為錄影偷不走湯頭配方，依強制罪將店老闆判拘役廿日。（資料照）

台南市一家家牛肉湯店的江姓老闆與隔壁燒餅店水火不容，江男見燒餅店老闆站在店前馬路，對著他經營的牛肉湯店內錄影，拿厚紙板推擠阻擋，辯稱燒餅店想偷牛肉湯的「營業秘密」，台南地院認為錄影偷不走湯頭配方，依強制罪將他判拘役廿日。

推擠妨害對方行動與拍攝權

事發於去年七月間，燒餅店老闆帶著岳父坐在江男店門口騎樓，並站在公眾通行馬路上，持手機朝牛肉湯店內拍攝。當時店內正在營業，江男心生不滿，手持厚紙板上前推擠對方，迫使燒餅店老闆後退；對方提告後，檢方認為此舉妨害對方在道路上自由行動與拍攝的權利，將江男起訴。

請繼續往下閱讀...

牛肉湯店控燒餅店想偷配方

南院審理時，江男辯稱對方故意妨害生意，拍攝侵犯肖像權與營業秘密，所以才拿紙板阻擋，屬合法自助行為。法官認為，牛肉湯店面臨大馬路，是開放空間，沒有隱私、肖像權可言，而牛肉湯的湯頭與肉質等商業機密，並非在店外拍攝能學走，對方未侵入店內，不採信江男說詞。

拍開放空間無涉隱私及商業機密

台南地院審酌，江男遇鄰居糾紛未理性解決，反以推擠妨害他人。考量其經營店面及需扶養家庭等經濟狀況，以及犯後否認犯行、未與對方和解等情，依強制罪判處拘役廿日，可上訴。

檢方起訴時，還認定江男的推擠造成對方右上臂挫傷，涉傷害罪。法官勘驗畫面認為，對方遭推擠時未露痛苦表情，反而面露笑容持續拍攝；紙板接觸的是左手臂，與驗傷單右側傷勢不符；紙板材質柔軟易折，江男未拿硬物等，認定無傷害犯意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法