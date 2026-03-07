為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    枉死暖師 扶弱、供外師住宿還接送

    2026/03/07 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    賓士車高速追撞銀色轎車恐怖瞬間。（警方提供）

    任職於宜蘭中道中小學的小學部五十九歲鍾姓女老師，五日晚上駕車返家途中，遭毒駕男高速追撞身亡，噩耗昨早傳回校內，校方心碎不捨嘆「怎麼跟學生說？」鍾師和善貼心且具包容力，深受家長及孩子歡迎，學校已緊急安排主任暫代導師職務，並請諮商師入校輔導學生。

    校方：怎麼跟學生說？

    學校指出，鍾老師是退休後轉任的資深教師，到校任職近六年，在宜蘭買房定居，專長是數學，特別擅長「生活數學」，會使用教具進行創意教學，也積極參與校務，協助多元探索活動，並不藏私地分享自身資源與攝影專才。

    校方說，她對外籍老師更是照顧，不僅提供住宿給二名來自菲律賓的教師，還會每日接送他們上下班，並在寒冬時主動發起募捐冬衣活動給弱勢，是一位極其和善、貼心且具包容力的老師，對待同事與學生都充滿關懷，深受家長喜愛。

    鍾老師擔任小學三年級導師，姪子也是學校六年級學生，面對突如其來的噩耗，已安排二位主任暫代導師職務，並聯繫專業心理諮商師進入校園，對學生進行悲傷輔導。女老師憾事傳出後，震驚地方教育圈，除校方發聲明哀悼，許多老師也發文悼念。

    59歲鍾姓女老師，前晚駕車返家途中，遭毒駕高速追撞身亡，噩耗一早傳回校內，校方「心碎」不捨。（民眾提供）

