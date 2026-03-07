開媽媽的賓士肇事 刺青男幾乎沒煞車

肇事的林男車內及身上，被查獲毒品「依托咪酯」，經以唾液快篩檢測後，呈陽性反應。（警方提供）

廿三歲男子林益宏涉嫌毒駕撞死女老師，警方查出他是是毒品列管人口，三年前還涉及持刀砍人等重傷害案件，被判處一年七個月徒刑。

據了解，林益宏在宜蘭縣礁溪從事二手車交易買賣，長輩經營雜貨店，從小備受家人寵愛、生活無憂，年紀輕輕就結婚，他出手闊氣愛交朋友，經常開父母的賓士轎車代步，或與三五好友共同出遊；但他交友圈複雜，也碰觸到毒品，染上吸毒惡習，還混身刺青。

林男前晚開母親的賓士車，載妻子到員山出遊後要返家，卻疑似吸毒後精神亢進，一路闖紅燈狂飆，連闖二個紅燈之後，在宜蘭市區發生一死三傷衝撞事故。目擊者說：「撞擊時，幾乎完全沒踩煞車。」遭撞的女老師座車，後半截幾乎消失。

二手車商載妻出遊

警方清查車禍現場，在賓士車內及林男身上起出依托咪酯毒品及吸食器，訊問車禍發生經過，林男「一問三不知」，甚至雞同鴨講、胡言亂語，讓警方搖頭嘆息。

肇事林男的過往案底也被起底，他不僅是毒品列管人口，還曾在二〇二二年參與砍人案助勢，觸犯幫助犯傷害致人重傷罪。

判決指出，林益宏在友人邀約下，攜帶刀械到宜蘭某超商赴約，目睹好友江姓少年持開山刀追砍謝男，導致謝男斷手筋重傷，過程不僅未加阻止，更在場助勢起鬨並於犯後逃逸。

林男落網後辯稱「有去現場，但沒有拿凶器」意圖卸責，但法官審酌事證認為，林男確實提供江姓少年助力，明顯是共犯，判刑一年七月。

