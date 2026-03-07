23歲男載19歲妻飆車 毒駕闖紅燈 撞死女老師

23歲肇事駕駛林益宏。（取自臉書）

沿路闖紅燈 波及7車

台中市一名男子毒駕撞人後，輾過對方致死逃逸，昨天被台中地院認定觸犯殺人等罪判刑。在這件毒駕判決出爐前一晚，宜蘭市也發生毒駕撞死人事件，廿三歲男子林益宏吸毒後駕車沿路闖紅燈狂飆，隨後追撞停等紅燈轎車，二車往前噴飛又波及六輛車，釀一死三傷，死者是遭追撞的轎車女駕駛，林男也受傷住院，坐在副駕的林男十九歲妻子四肢挫傷。

等紅燈遇劫 女師車剩半截

警方調查，前晚九時許，林男駕駛母親的賓士轎車準備返家，從環河路右轉中山路後沿路闖紅燈，他供稱「渾然不知自己在車內做了什麼事」，不久就追撞前方駕駛豐田轎車停等紅燈的鍾姓女老師，兩車還衝入對向車道卡進騎樓才停下，過程波及周邊停等紅燈與路邊的六輛車，鍾女的車更被撞到「四門變二門」。

請繼續往下閱讀...

林益宏驗出喪屍毒品

警、消獲報到場，將傷者送醫，鍾女被撞後失去呼吸心跳，傷重不治，六十一歲董姓女機車騎士左腳骨折、腦部出血。警方對相關駕駛實施酒測，無酒精反應，但在林男車內及身上，起獲俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，林男經唾液快篩檢測，也呈陽性反應，警詢後被依公共危險、毒品、毒駕致死等罪移送宜蘭地檢署偵辦。

目擊者：車用飛得衝過來

遭車禍波及的陳姓女駕駛說，停等紅燈時忽然聽到後面一聲巨響，豐田車被追撞後從她右後方撞過來，下車後一看當場愣住，連對向車一整排也全部遭殃，她直呼：「車用飛得衝過來，一點都不誇張，根本來不及閃。」

1死3傷 肇事者渾然不覺

這起八輛車追、推撞事故中，還有一輛清潔隊的環保回收車，零件碎片散落一地，避震器也噴飛，可見肇事車的撞擊力道多麼猛烈，導致多車的車體嚴重毀損，有人受困車內哀號，目擊民眾驚恐地說「相當可怕」。

刑法規定，毒駕致人於死，可處三年以上、十年以下有期徒刑；若犯行被認定觸犯殺人罪，可處十年以上、無期徒刑或死刑。

23歲林益宏5日晚間駕賓士車載妻沿路闖紅燈飆車，撞上59歲鍾姓女老師車後再撞進騎樓，釀1死3傷。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法