為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國民法庭認定犯殺人罪 毒駕輾死人逃逸 判12年5月

    2026/03/07 05:30 記者陳建志／台中報導
    18歲殯葬二代白翊辰（中），前年10月毒駕撞死7旬葉姓退休公務員，國民法庭昨依殺人等罪判12年5月徒刑。（資料照）

    18歲殯葬二代白翊辰（中），前年10月毒駕撞死7旬葉姓退休公務員，國民法庭昨依殺人等罪判12年5月徒刑。（資料照）

    十八歲殯葬二代白翊辰，前年吸毒及無照駕駛BMW租賃轎車，在台中市先撞上七旬葉姓退休公務員，再輾壓逃逸，造成葉男傷重不治。台中地院國民法官庭認定他觸犯殺人罪，昨依殺人、毒駕等罪合併判刑十二年五月。

    18歲殯二代 無照、吸毒上路

    中院審理時，白男辯護律師承認被告有毒駕、肇逃事實，否認有殺人犯意，不過合議庭認為，白男吸毒後執意駕車上路，撞擊葉男後非但未停車救助，反為脫免罪責而強行碾壓致死，考量未與家屬和解或賠償，且對殺人犯行避重就輕，未能深切反省，殺人罪部分判刑十一年十月、毒駕判一年，合併執行十二年五月，另過失傷害判六月得易科罰金，可上訴。

    檢警追查，白男前年十月廿七日上午駕車行經北屯路二四〇巷時撞飛葉男，葉彈撞擋風玻璃後重摔路面翻滾數圈，白男未停車，竟直接輾過葉男加速逃逸，致葉男傷重不治。

    被逮辯不知撞人 未反省犯行

    白男逃竄十五分鐘，在太原路與環中東路口自撞電箱，被趕來的警方逮捕，他辯稱不知道發生車禍、不知道撞到人，也沒吸毒；檢方偵訊時才承認開車前一天吸毒，檢驗確認他肇事前施用「喵喵」三級毒品。

    檢方表示，白男十三歲就有無照駕車紀錄，共被開罰十五次，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，且施用毒品種類多樣，警詢、偵查、審理時對於吸毒的供述都不一，顯然未誠實面對罪責，建請依殺人等罪判刑十四年至十五年六月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播