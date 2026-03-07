國民法庭認定犯殺人罪 毒駕輾死人逃逸 判12年5月

18歲殯葬二代白翊辰（中），前年10月毒駕撞死7旬葉姓退休公務員，國民法庭昨依殺人等罪判12年5月徒刑。（資料照）

十八歲殯葬二代白翊辰，前年吸毒及無照駕駛BMW租賃轎車，在台中市先撞上七旬葉姓退休公務員，再輾壓逃逸，造成葉男傷重不治。台中地院國民法官庭認定他觸犯殺人罪，昨依殺人、毒駕等罪合併判刑十二年五月。

18歲殯二代 無照、吸毒上路

中院審理時，白男辯護律師承認被告有毒駕、肇逃事實，否認有殺人犯意，不過合議庭認為，白男吸毒後執意駕車上路，撞擊葉男後非但未停車救助，反為脫免罪責而強行碾壓致死，考量未與家屬和解或賠償，且對殺人犯行避重就輕，未能深切反省，殺人罪部分判刑十一年十月、毒駕判一年，合併執行十二年五月，另過失傷害判六月得易科罰金，可上訴。

檢警追查，白男前年十月廿七日上午駕車行經北屯路二四〇巷時撞飛葉男，葉彈撞擋風玻璃後重摔路面翻滾數圈，白男未停車，竟直接輾過葉男加速逃逸，致葉男傷重不治。

被逮辯不知撞人 未反省犯行

白男逃竄十五分鐘，在太原路與環中東路口自撞電箱，被趕來的警方逮捕，他辯稱不知道發生車禍、不知道撞到人，也沒吸毒；檢方偵訊時才承認開車前一天吸毒，檢驗確認他肇事前施用「喵喵」三級毒品。

檢方表示，白男十三歲就有無照駕車紀錄，共被開罰十五次，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，且施用毒品種類多樣，警詢、偵查、審理時對於吸毒的供述都不一，顯然未誠實面對罪責，建請依殺人等罪判刑十四年至十五年六月。

