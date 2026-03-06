纏訟22年 劉正富被控打死人無罪確定

劉正富（左四）被控傷害致死案，纏訟22年，無罪確定。（資料照）

關4年半 補償金最多821萬元

屏東縣男子劉正富二〇〇四年被控參與鬥毆而傷害一名男子致死，被判刑九年定讞、服刑四年半假釋後，提起再審獲准，高等法院高雄分院「再審」改判無罪，但被發回，「再更一審」又改判八年四月，也被發回，「再更二審」前年十二月再次逆轉改判無罪，檢方上訴，最高法院昨依「罪疑惟輕、無罪推定」原則駁回上訴，劉正富無罪確定。

劉正富於二〇一三年七月廿二日入獄服刑，二〇一八年一月十八日假釋出獄，共在監一六四二天，無罪確定後，可向法院聲請刑事補償金，以每日補償三千至五千元計算，約可獲得補償四九二萬六千元至八二一萬元。

高雄高分院「再更二審」判決認定，警方只提供劉正富的單一嫌犯照片供多名證人指認，違反法定規範；警方搞丟能證明劉不在場的超商購物發票；在場證人林聖賢等人於警詢之初均未提及劉在場，後來才改口說劉有參與，也查無劉於案發前後與同夥的通話紀錄，警方辦案有瑕疵並遺落重要證物，罪證不足，改判無罪。

屏東地檢署起訴指控，二〇〇四年八月十九日深夜，男子林聖賢因感情紛爭，毆打阮姓、林姓少年表兄弟，阮向周姓朋友哭訴，隔日凌晨周男與林男約在屏東萬巒鄉萬金營區前談判，周找塗姓親戚等親友助陣，廿多人在營區前大亂鬥互毆，林的包姓朋友被周陣營圍毆命危，數日後死亡。

屏東地院依傷害致死罪將劉判刑十年，二審高雄高分院改依殺人罪處改判廿年，更一審改依傷害致死罪判九年，二〇一三年定讞，劉入獄服刑。檢察總長三度提起非常上訴均被最高院駁回，監察院調查報告指出辦案有瑕疵。劉二〇一八年聲請再審獲准，再審改判無罪，再更一審又逆轉認定有罪，判八年四月；再更二審改判無罪，昨日確定。

