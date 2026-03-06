太子集團9要角交保 檢對8人抗告

天旭人資長辜淑雯400萬元交保。（記者叢昌瑾攝）

台北地檢署前天偵結柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾一〇七億元案，依組織犯罪、洗錢等罪起訴六十二人。案中九名在押被告前天移審台北地方法院，北院訊後裁定交保，金額自卅萬至五百萬元不等，並電子監控及限制住居、限制出境出海，同時不得接觸證人。北檢研議後認為，交保金額過輕、替代措施不足，已於昨日傍晚對其中八人提出抗告。

起訴前仍在押的九名被告，包括台灣太子不動產兼天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、集團首腦陳志的心腹李守禮、特助邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及被視為「水房」要角的陳韋志。

請繼續往下閱讀...

北院承審庭前天傍晚開接押庭，訊後裁定九人交保金額如下：王昱棠五百萬元、辜淑雯四百萬元、李守禮一五〇萬元、邱子恩五十萬元、林揚茂一五〇萬元、鄭巧枚一五〇萬元、陳麗珊一〇〇萬元、王俊國卅萬元、陳韋志五十萬元。王昱棠與辜淑雯配戴電子腳鐐，王昱棠另搭配個案手機，其餘七人則配戴電子手環。

不少成員在逃 檢憂勾串

其中，王俊國因全部認罪、犯行輕微，法院裁定卅萬元交保，檢方並未對他提起抗告。

北檢指出，本案共犯人數眾多，且仍有在逃成員遭通緝，犯罪結構屬跨國性組織，集團內部具有上下支配與從屬關係。被告若具保在外，可能受上層或在逃共犯唆使而改變供述，恐有勾串共犯之虞，不利日後審判程序進行。

經手動輒上億 百萬即交保

此外，北檢表示，被告經手的現金、豪車、豪宅與虛擬貨幣等資產價值動輒數千萬至上億元，與法院裁定的五十萬至五百萬元交保金額明顯不相當。即便搭配限制住居、限制出境出海及科技監控等替代羈押措施，仍不足以確保被告不逃亡或勾串，仍認有羈押必要，因此提出抗告。

太子不動產兼天旭國際公司負責人王昱棠500萬元交保。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法