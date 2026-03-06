為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誘拍2大陷阱 免費、感情勒索

    2026/03/06 05:30 記者李文德／雲林報導
    針對誘拍陷阱，雲縣警局呼籲民眾需謹記不拍攝、不散布、不持有等原則。（記者李文德攝）

    雲林地方法院一審判處台南「色」影師吳承諺廿一年有期徒刑。如何防範色狼、不讓其有機可乘，雲林縣警察局婦幼隊表示，民眾需謹記「不拍攝、不散布、不持有」等原則，若不幸影像外流也需要保存雙方對話紀錄，不要因為一時害怕把所有證據刪除。

    受害勿刪證據

    婦幼隊警務員陳朝暘表示，目前常見誘拍性影像，有感情勒索、免費外拍兩大類型，如果遇到以上情境，首要先保持冷靜、審慎思考，在考量期間也可以趁機轉換話題，或跟家屬討論，才不會輕易掉入陷阱中。

    陳朝暘表示，實際面對危險需觀察雙方身形差距決定應對方式，激烈者可攻擊眼睛、下巴、下檔、膝蓋或使用防狼噴霧，較緩和者可藉上廁所或親友來電為理由逃脫，但需謹記防身之道不是制伏對方，而是創造逃脫機會。

    陳朝暘強調，若要和陌生網友見面，應在人多的公共場所，若不幸受侵害，可向警方報案也可向社會處社工、學校老師求助。另外衛福部也有設立「性影像處理中心」可以申訴，提供簡易法律諮詢、證據保留教學、性影像下架移除機制、預防性阻絕性影像傳播、心理輔導諮商及轉介。

