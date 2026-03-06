受害少女陷自責 封閉自我

雲林地院一審判台南色影師吳承諺21年有期徒刑，受害家屬喊話希望判越重越好。（記者李文德攝）

台南「色」影師吳承諺性侵、誘拍至少卅名少女案。其中一名被害少女的家屬表示，他的侄女身心受創還在接受治療中，且至今仍認為是她犯錯，令人不捨，如果可以的話，希望加害人判越重越好。

恐懼人群 仍在治療中

男子表示，色狼對侄女伸出魔爪讓她身心嚴重受創，以往活潑開朗、會相約吃飯的女孩，事發後人就變了樣，找她聊天僅得到簡單回應，對於人多的地方也會產生恐懼，需要家人陪伴，甚至到目前為止，她仍認為是自己做錯事。

盼加害人判越重越好

男子說，事情爆發後家人們陪她報案，後續想要詢問警方辦案進度，礙於偵查不公開，想得知色狼是否受到法律制裁。在此情況下，向縣議員王又民陳情協助追蹤案件，甚至和她的媽媽去年還跟著白沙屯媽祖徒步進香，媽媽幾乎全程跟隨，希望匯集大眾力量，讓曾經受傷的女孩們鼓起勇氣，一起報案並找出色狼。

男子認為，如今一審判決出爐，得知不少少女都受害，還是希望這名加害人能夠關越久越好；協助追蹤案件的王又民表示，希望相關單位能夠從教育面教導學生如何保護自己，不要再有下一個悲劇發生。

