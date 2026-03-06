6817部性影像 30少女受害／9TB色影師吳承諺 判21年

雲林檢警查扣吳承諺（的9TB硬碟，發現性影像多達6817部。（雲林地檢署提供）

台南攝影師吳承諺從二〇一六年起，長達八年時間對未成年女子拍攝性影像及性侵，雲林檢方追查發現，查扣硬碟內有六八一七部性影像，至少有三十名未成年女子受害，去年九月檢方起訴並具體求刑至少廿五年。雲林地方法院一審宣判，吳承諺所犯共五十六罪，依一罪一罰論累計二一四年又九個月有期徒刑，最後應合併執行廿一年，全案可上訴。

互惠或付費誘拍 犯行達8年

此次事件爆發於前年十一月，雲林一名國中女生遭吳男約拍，進而誘騙性侵並拍攝性影像，家長得知後憤而向警方報案，由雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，前往吳男住家搜索，查扣九ＴＢ行動硬碟等證物。檢方擴大追查，吳男從二〇一六年起透過網路、交友軟體或參與實體Cosplay攝影活動等方式，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，將和女子的性行為以影像拍下。

最小的受害者才12歲

檢方查出，吳男按照拍攝對象及日期整理共九四四個資料夾，其中多達四三六個資料夾內有性交、猥褻的影像，數量高達六八一七部，且每一部影像長度約十分鐘，經人臉辨識比對後，成功辨識出十二歲一人、十三歲六人、十四歲一人、十五歲六人、十六歲五人、十七歲十一人共三十名少女。

雲林地方法院經半年多審理，法官考量受害人數眾多且年幼，嚴重危害其身心健康，吳男為滿足私慾，長期利用攝影職務之便侵害兒少，對受害少女造成難以抹滅心理陰影，對社會治安與兒少保護造成重大危害。審酌吳承諺違反兒童及少年性剝削防制條例共五十六罪，依一罪一罰論，累計共判處二一四年九個月，最後應合併執行廿一年。

有關此案為何未判處定刑上限卅年？雲林地院發言人王子榮解釋，法官在量刑期間，考量被告坦承犯案，且依定刑理論上，考量限制加重及社會復歸的可能，因此合議庭最後定刑應合併執行廿一年。

