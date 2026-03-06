4700元調升至6070元 書記官專業加給增29％ 本月起生效

政院核定調增書記官專業加給29％，由現行4700元調升至6070元，自今年3月1日起生效。（資料照）

書記官人力招募與留任困難日益嚴重，法務部自二〇一九年起研議調增書記官增支專業加給方案，行政院近期核定調整方案，調幅參照自一九九七年修正以來，軍公教員工待遇累進調幅約二九．一五％，由現行新台幣四七〇〇元調升至六〇七〇元，自今年三月一日起生效。

業務量重 平均案件增近2500件

近五年書記官類科提缺報到率由六六．二％下降至五六．五八％，離職率則由一．八二％升至三．九四％，基層人力補充壓力逐漸增加，除影響人力穩定，亦因此延緩部分案件審理進度。

據統計，目前全國檢察官約一四〇〇人，法官二千二百多人，書記官則近五千人。

法務部指出，自一九九七年以來，書記官業務量持續大幅增加，包括新增戒癮治療、家庭暴力防治案件通報機制、暫時安置執行作業，以及近年打詐相關法制等重大業務，使案件負擔顯著加重。統計顯示，每名書記官平均承辦案件量已由一九九七年的一三三二件，增加至二〇二四年的三八〇三件。

專業加給28年沒動 政院調整

法務部表示，增支專業加給已長達廿八年未調整，此次調升方案由法務部會同司法院向行政院提出，獲行政院核定後生效。

因應案件量持續增加，法務部也同步檢討業務減量措施，並導入AI與數位化工具輔助作業，包括電子裁判文書自動生成、案件進度管理數位化及資料整理自動化，期透過科技化、自動化及流程簡化，降低書記官工作負荷。

