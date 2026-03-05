與台灣黑幫勾串 共構跨國詐欺洗錢網

表格

台北地檢署偵結太子集團在台洗錢案，我國安單位掌握情資指出，集團董事長陳志不僅是詐騙組織首腦，更疑似扮演中國對外滲透的「白手套」，透過投資與基礎建設合作名義，在海外建立政治與經濟影響力，太子集團甚至替中國付一．七億美元投資柬埔寨，替中國以投資為名、行統戰之實。

中國官方二〇一八年十二月間，表明願無償援助柬埔寨二．六億美元，雙方兩份協議，其中一．七億美元原宣稱用於改善民生與基礎建設。國安單位發現，一．七億美元資金來源竟是太子集團支付，顯示該集團在中國對外布局中扮演關鍵角色。

國安單位調查，集團成立後陸續取得來自中國官方的挹注，並在柬埔寨成立閩柬工業、農業及物流產業園區，假藉和柬埔寨官方合作進行基礎設施。國安單位研判，這類投資行為不僅是商業布局，更是中共藉由太子集團進入各國基礎建設領域，逐步擴大政治與經濟影響力的手段。

國安單位同時掌握，太子集團與東南亞及台灣黑幫勢力亦有合作關係，集團透過黑幫誘騙台灣、馬來西亞、越南與日本民眾前往柬埔寨、緬甸等地從事電信詐欺，形成規模龐大的跨國詐欺及洗錢犯罪網絡。

太子集團幹部在中犯案 馬上獲釋

此外，太子集團核心幹部胡小偉曾於二〇一六年因非法運作線上遊戲「熱血傳奇」私人伺服器吸金逾六十億人民幣遭中國警方逮捕，其手法是利用遊戲公司進行金流轉移或詐騙掩護，且多與博弈網站、幣商、虛擬點數交易串連，但拘留不到七十二小時即獲釋放，背後疑似是北京高層官員主動下令放人，顯見太子集團與中共官方的關係友好，行詐騙、洗錢等仍能脫罪。

