助中跨國滲透 陳志送中擁保護傘

出身中國福建的三十八歲「太子集團」首腦陳志，今年一月六日於柬埔寨落網後，隨即被遣返回中國接受調查。然而令不少追查國家起疑，包括我國警方都懷疑與中國友好的柬國執法部門，在美方大動作制裁太子集團後，突然逮人及對外宣布已「送中」法辦，動機究竟是單純打擊跨國詐騙，還是意圖將人與案件「收回內部處理」，藉此防堵陳志遭美方逮捕，以及更敏感的政治與資金內幕曝光。

防堵敏感內幕曝光

太子集團近年被指在柬埔寨、緬甸等地建立詐騙園區，從事俗稱「殺豬盤」的投資詐騙；美國司法部指控，陳志自二〇一五年起運營多個強迫勞動詐騙基地，透過加密貨幣投資詐騙從全球受害者手中獲利。

美國檢方沒收陳志持有約十二．七萬枚比特幣，市值一五〇億美元（當時查扣價值），盛傳陳志有高達七十多萬枚比特幣，換算現值為四九三億美元（台幣一點五兆餘元），盛傳陳的不法獲利，不少用於助中國發展「一帶一路」政策及滿足若干中國高官的貪慾，甚且該集團還同時協助高官將黑錢洗白。

基此，陳志若遭美方逮捕，審訊過程中被迫交代資金來源，恐將牽出涉及龐大利益的官員與權力網絡，中國外交政策機密也恐曝光，還可能在中國政壇掀起新的權力風暴。

律師黃帝穎就曾質疑，中國高層與太子集團的關係匪淺，陳志是否會在中國面臨重刑制裁，抑或僅是掩護與中國高層有關的共犯關係，後續值得觀察。

台北地檢署雖已起訴陳志在台洗錢犯罪，美國司法部亦對其提起電信詐騙與洗錢訴訟，但陳志在柬落網及遣送中國後，已在中國的實質控制及保護傘下，各國執法機關依舊拿陳志沒轍。

