不甩保護令》以愛為名帶女友行乞 男加重判刑

方姓男子與有中度智能障礙的廖姓女子原是情侶關係，男方曾對女方有家暴行為，並從北部把廖女帶到高雄行乞。基隆地院核發保護令諭令方男不得騷擾、控制女方。但方男知悉保護令後仍多次違反、帶廖女到高雄行乞。二〇二四年二月下旬，警方在台南市區發現方男帶廖女在街頭乞討，台南地院簡易庭一審依違反保護令判方男三個月徒刑，南院二審改判，加重四個月徒刑定讞。

判決指出，方男（三十多歲）與廖女過去是男女朋友關係，兩人有家庭暴力防治法規定的親密伴侶關係。因為先前方男對廖女有家暴行為、還把廖女從北部帶離家到高雄行乞。基隆地院於二〇二三年七月四日核發民事通常保護令。保護令有效期間一年、並諭令方男要做到三點，一、不得對廖女有身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為；二、不得直接或間接對廖女騷擾、接觸與跟蹤；三、應遠離廖女住居所與上課地點至少一百公尺。

不料，方男在二〇二三年七月十九日知悉此保護令內容，仍多次違反保護令，屢經查獲仍無悔意，又在保護令有效期限內的二〇二四年一月廿八日打電話聯絡廖女，到北部一處公車站把廖女帶到高雄一起在街頭行乞，再次騷擾接觸女方、違反保護令。直到同年二月廿二日上午，警方在台南市中西區北門路與民族路口發現方男帶廖女在該處行乞，查出廖女是失蹤人口及保護令的被害人，才得知上情。

廖女失蹤 家人報警找回

南院二審表示，方男多次到廖女住處等候、騷擾，還把女方遠從北部帶到高雄行乞，多次違反保護令也遭到法院多次判刑，每次都是家人察覺廖女失蹤、報警後查獲找回廖女，家屬不堪其擾、也甚為擔心。方男多次被警方查獲，毫無悔意，也無力提供女方妥善的環境，徒以愛為名、再帶廖女到南部行乞，行為實值非難，因他坦承犯行、有輕度身心障礙，加上檢方上訴有理，加重判方四個月徒刑，得易科罰金，不得上訴。

