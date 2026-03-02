后里馬場馬戲團外籍少年彩排 4米高墜落骨折

后里馬場馬戲團一名十五歲的外籍少年，昨天在表演前準備時，不慎從約四公尺高的鋼索上墜落。（市府提供）

后里馬場馬戲團一名十五歲的薩爾瓦多籍少年，昨天在表演前準備時，不慎從約四公尺高的鋼索上墜落，送醫治療，幸僅左側恥骨閉鎖性骨折，目前住院中；台中市勞動檢查處表示，業者是否涉及違法還在調查中，但少年是取得勞動部合法工作許可來台。

后里馬場委外經營業者表示，該名少年是在表演前，上台準備測試鋼索時，一腳踩空，不慎從四公尺高空墜落受傷；台中市消防局獲報立即派遣后里消防分隊出動救護車前往救護，少年被送往豐原醫院治療。

受傷的少年今年才十五歲，是跟隨父母從薩爾瓦多來台表演；醫院表示，少年到院時意識清醒，左大腿內側疼痛，經檢查發現左側恥骨閉鎖性骨折，生命徵象正常，目前住院觀察中。

台中市勞動檢查處表示，依規定派員到場進行勞動檢查，如查事業單位有違反職業安全衛生法情事，將處三萬以上、卅萬元以下罰鍰，另啟動「職業災害勞工個案管理服務」，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷；另未成年受聘來台從事演藝、藝術等工作，申請文件中需附上其法定代理人（如父母）同意聘僱的證明及代理人護照影本等資料，經查該案十五歲少年，具勞動部合法工作許可，並未違法。

