    首頁 > 社會

    台中關連工業區 玻璃廠工人墜池亡

    2026/03/02 05:30 記者歐素美／台中報導
    消防人員爬上水池救援，陳男被打撈上來時已明顯死亡。 （民眾提供）

    位於台中港關連工業區的台灣汽車玻璃股份有限公司昨發生工安意外，六十四歲的陳姓男員工跌落蓄水池死亡，台中市勞動檢查處令業者停工，若違反職業安全衛生法部分將罰款或移送司法調查，清水警分局則將報請檢察官相驗，以釐清死因。

    勞動檢查處令業者停工

    據了解，昨天廠方員工交接班時不見陳男，調閱監視器，發現陳男拿著藥水去蓄水池，疑似跌落水池中，台中市消防局獲報到場，將水池的水抽出，發現陳男沉在水池內已明顯死亡，最後將陳男遺體打撈上來。

    疑加氯錠作業時失足

    台中市勞動檢查處長邱怡川表示，經調查，昨天上午六點卅五分，台灣汽車玻璃股份有限公司員工陳男（六十四歲），到蓄水池從事加氯錠作業過程中，墜落深約三到五公尺的水池內，台中市消防局獲報前往搜救，於中午時發現陳男已明顯死亡，災害發生詳細原因尚待查明。

    台中市勞動檢查處依規定派員實施職業災害檢查，要求事業單位停工改善，並表示，如查事業單位有違反職業安全衛生法部分，將處三萬以上、卅萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關偵辦。

