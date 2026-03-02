車手賺2千判2年半 恐賠4千萬黃金債

金價大漲，原本八公斤的黃金，已由二二七一萬元漲到四二六〇多萬元。圖為示意圖非本案證物。（彭博資料照）

8公斤黃金從2271萬漲到4260萬

彰化縣羅姓男子二〇二四年誤信詐團「穩賺不賠」話術，先後交出三八二一萬餘元黃金與現金給李姓收款車手，其中一次交出各一公斤的黃金八條，當時市價二二七一萬餘元；車手李男轉交上游，僅獲二千元報酬，彰化地檢署起訴並具體求刑七年六月，彰化地方法院則以坦承犯行等理由減刑，判處二年六月徒刑，但他未來還得面臨被害人民事求償，以現在黃金市價計算，他恐得扛下四二六〇多萬元的「黃金債」。

該案承辦檢察官起訴時，指控李男雖辯稱把黃金交給上級，但無證據可佐證李男說詞屬實，案發當時八公斤的黃金市價為台幣二二七一萬餘元（每公克約二八三八元），檢方起訴聲明應將黃金視為犯罪所得，宣告沒收二二七一萬餘元，不過，法官卻持相反見解，認為無證據顯示李男取得（私吞藏匿）金條，沒收黃金顯有過苛，僅宣告沒收二千元報酬。

法界人士則分析說，未來被害人提出民事求償，可主張李男應「還我八條黃金」，若以今年三月國際黃金交易價格，每公克上漲至台幣五千三百多元，原本八公斤的黃金，已由二二七一萬元漲到四二六〇多萬元。

判決書指出，有詐欺前科的李男，二〇二四年七月當詐欺車手，同年八月被害人羅男見網路上「穩賺不賠」的廣告，透過LINE加入投資理財群組，再下載偽造的證券APP，他第一次交付一一三〇萬元，投資獲利竟高達九千多萬，他想見好就收，意欲出金取回本金與獲利，騙徒指稱要繳交獲利的廿五％。

羅男急著出金落袋為安，便準備八條金條交給假扮證券公司收款專員的李男，李男還演戲演到底，當場點交後並於存款憑證簽名，他落網後宣稱，已把黃金交給上級，但檢方認定黃金「下落不明」。

彰化地院認為，李男是水泥工，雖坦承犯行，但沒有與羅男和解，依「共同詐欺取財而獲取之財物達五百萬元罪」判刑二年六月，可上訴。

