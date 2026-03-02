最衰收水手 詐董娘500萬 判沒收1億

吳姓收水手判刑3年6月，683.32兩黃金遭沒收。（記者顏宏駿翻攝）

68．3兩黃金 銀樓誤寫成683兩 遇金價飆漲

近年黃金猛漲，詐欺集團更熱衷騙取黃金，但車手卻不知，未來賠償金額也將跟著黃金漲價而暴增，彰化縣就有一起特殊案例，陳姓董娘二年前被詐團鎖定，花五百萬元買六八．三三二兩黃金，交給車手再轉交吳姓收水手，銀樓收據卻誤寫成六八三．三二兩，當時每台兩黃金約七萬二四〇〇元，彰化地院判決宣告沒收六八三．三二兩黃金，且每台兩已飆到十五萬六六〇〇元；這名車手得扛下的黃金債，相當於從五千萬元飆到一億七〇三萬餘元。

彰化地院判決後驚覺有誤，該院強調，此案已宣判，如果吳姓收水手未提異議，就屬有效判決，吳男已於今年初上訴二審。

檢警、律師、法官沒人發現

該案判決書指出，陳姓董娘接獲假檢警電話，騙徒指控她涉入詐欺取財罪，如果不交出「保證金」，將拘提羈押入獄，陳女相當恐懼，詐團進一步慫恿董娘用黃金代替現金，她從銀行領出五〇〇萬元現金，再到銀樓買六八．三三二兩黃金，交給陳姓兄弟檔車手，陳姓兄弟再交給吳姓收水手。

吳男看到判決後驚覺有誤提上訴

不料，銀樓竟誤植小數點，把收據寫成「六八三．三二兩」，吳男與陳姓兄弟落網後，警方將這張銀樓收據隨案移送，檢方也根據收據記載的黃金重量起訴，警方、檢方、法官、吳男與律師都沒注意到錯誤，「五〇〇萬元僅能買到六八．三三二兩黃金」，吳男出庭時也沒提出異議，此錯誤直到吳男判決之後才被發現，他一審判刑三年六月，已上訴二審。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

