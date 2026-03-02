為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驗尿呈陰性》種62株大麻掰自用 法官重判11年

    2026/03/02 05:30 記者李立法／屏東報導
    洪男種六十二株大麻辯稱自用，驗尿卻呈陰性反應被重判。圖為示意圖非本案證物。 （資料照）

    洪姓男子在自家種植大麻被警方查獲，現場扣得六十二活株及部分大麻煙草，洪男辯稱純粹自用並非牟利，但驗尿卻呈陰性反應，屏東地院認為洪男種植及被查扣的大麻煙草數量並非少數，且犯後未見悔意，依製造第二級毒品罪重判十一年，洪男上訴二審後，主張檢警並未發現他有交易或轉讓大麻證據，爭取減刑，但法官不接受，維持原判，全案仍可上訴。

    屏東洪男一年多前種大麻被查獲時，除查扣六十二活株，還有三．四五公克大麻煙草成品及培養箱、光度計、除濕機等種植設備；但洪男辯稱，他嘗試種大麻是要供自己施用，非為了販賣牟利。

    屏東地院認為，洪男尿檢未呈大麻代謝物反應，從種植到被查獲已逾一年，早已超過大麻成熟期，且現場活株及大麻煙草數量非少，洪男供述避重就輕，難認有悔意，依製造第二級毒品罪，判刑十一年。

    洪男不服，提起上訴，其辯護律師主張，檢警並未發現洪男有販售或轉讓大麻的證據，其行為僅構成毒品危害防制條例第十二條第三項的因供己施用意圖製造而栽種大麻罪，並非製造第二級毒品罪，請求撤銷原判決，從輕量刑。

    二審高雄高分院認為，洪男種植並製成大麻成品的方式，已構成製造第二級毒品犯行，且規模不小，有助長毒品泛濫之虞，對社會風氣及治安危害非輕，難認有何情堪憫恕之處，原審量刑並無不當，應予維持，故駁回上訴。

    法界人士指出，大法官會議針對意圖製造毒品而栽種大麻概處五年以上徒刑的規定，作出與憲法罪刑相當原則不符解釋，須進行修正，立法院遂於二〇二二年三讀通過「毒品危害防制條例第十二條、第三十六條修正草案」，將大麻犯罪情節輕微者下修刑責，對於供自用而栽種大麻，且情節輕微者，處一年以上七年以下徒刑，得併科一百萬元以下罰金；但行為人須提出種大麻是自用非販售的證據。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

