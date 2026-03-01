未婚產女 扔２百公尺深山谷

林女把女嬰帶到桃園市復興區巴陵山區這處道路旁，往下丟到二百公尺深山谷。（記者謝武雄翻攝）

30歲女 敗血就醫曝光

家住桃園市復興區的卅歲林姓女子疑因未婚懷孕，二月十九日瞞著家人，未到婦產科，自行將女嬰生下，認為女嬰出生後沒有呼吸心跳，隔天將用布、塑膠袋雙層包覆後，將女嬰丟到深約二百公尺的山谷；因林女出現產後感染、敗血問題而就醫，醫師發現子宮內留有胎盤，研判剛生產完，林女因此供出上情，警方在巴陵山區卡拉道路旁的深谷尋獲嬰屍。

檢察官昨天下午到中壢殯儀館相驗女嬰屍體，外觀看無明顯外傷，究竟出生時就是死胎、或是被遺棄後死亡？有待法醫解剖後才能確定。林女的弟弟到場接受檢警訊問時提到，家住復興區靠近宜蘭縣大同鄉的交界處，家人並不知道姊姊懷孕、產女。

林女是在上月廿五日出現感染、敗血問題而身體不適，電請救護車送宜蘭縣陽明交大醫院，醫師發現林女的子宮內殘留胎盤，詢問得知林女將初生女嬰丟入山谷。桃園市警方、市府家庭暴力暨性侵害防治中心受理本案，警方人員前往巴陵山區的卡拉道路下方約二百公尺處，找到女嬰遺體，當時被一條黃藍色的布包裹，再用白色塑膠袋套住。

是否死胎 牽涉刑責

林女目前住在加護病房，警方及家防中心將等她的病情穩定後，針對其家庭、婚姻狀況等進行調查。警方表示，丟棄死胎觸犯刑法遺棄屍體罪，刑責為六月以上、五年以下有期徒刑；若女嬰是遭遺棄後才死亡，生母涉犯遺棄致人於死罪，刑度為七年以上有期徒刑、最重可判無期徒刑的重罪。

