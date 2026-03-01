為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    警局前公然砸車 3囂張男直接遭壓制

    2026/03/01 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    三名惡煞光天化日下在屏東縣警察局大門前囂張砸車，馬上被員警壓制送辦。（記者羅欣貞攝）

    疑似因債務糾紛，三名男子昨天下午竟囂張在屏東縣警察局大門前，持球棒、高爾夫球桿和鐵棍砸車，被害人車輛前擋風玻璃直接裂成蜘蛛網，警局值班人員聞聲衝出大門阻止嫌犯也被波及，一人手掌虎口受傷，警方支援人員隨即趕至，將涉嫌砸車的楊姓兄弟與殷姓男子壓制在地，全案依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

    疑債務糾紛 一警阻止手受傷

    警方調查，四十三歲蔡姓男子，昨天下午開車載著女友和母親到屏東縣警局，車停警局前，女友先到警局內處理另一案件，做完筆錄後，蔡男等人和涉嫌砸車的四十二歲、三十八歲楊姓兄弟、三十九歲殷姓男子，相約在旁邊的銀行還錢。

    蔡男在還錢過程中，同行者疑說了讓楊男等人不高興的話，楊等三人見蔡男一行人坐上停放在警察局前停車格的休旅車後，竟持球棒、高爾夫球桿、鐵棍等狂砸蔡男的車子玻璃，現場發出巨大聲響。

    屏縣警局保安隊值班人員聞聲，一度以為發生車禍，跑出大門查看，發現楊男三人竟公然挑戰公權力，囂張地在警察局前砸車，隨即衝上前阻止，並呼叫支援；過程中該名員警手掌虎口被打傷，陸續趕到的支援警力上前壓制砸車男子。

    壓制過程十分驚險，警方不斷向楊姓兄弟、殷男等人喊話：「你不知道狀況是什麼，是不是？」混亂中並喊「押起來」、「趴好」、「叫你配合不配合」、「凶什麼啊，囂張什麼啊」等語，路過民眾紛紛停下來，拿起手機錄下過程，有人直問：「到底發生什麼事？」

    蔡男這方的一名同行者疑遭受驚嚇，由救護車送醫；三名砸車男則被上手銬押至民族派出所偵辦。

