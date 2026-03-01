公開性騷男身分 受害女也觸法

蔡女遭張男傳送狐獴交配圖性騷擾，憤而在社群公開張男姓名及成大科系個資。台南地院認蔡女雖出於善心警示，但手段逾越法律，依非法利用個人資料罪判刑2月，緩刑2年，須受法治教育。（動物園提供）

遇騷擾應尋正當申訴途徑

蔡姓女子不滿遭重考班的一名國立大學張姓男學生用狐獴交配照性騷擾，還以狐獴比喻蔡女很可愛，在通訊軟體及社群平台公開張男姓名等個資；台南地院依非法利用個人資料罪，判處蔡女有期徒刑二月，得易科罰金、緩刑兩年。檢警提醒，遇到性騷擾應尋求正當申訴途徑，避免私下揭露個資而誤觸法網。

性騷男也被判拘50日

判決書指出，蔡女與張男為台南某重考補習班學員，張男於前年九月間，傳送狐獴交配照片給蔡女，蔡女無視後，張男又傳訊稱照片中的狐獴是蔡女，還時常傳送「早安女人」等輕佻訊息。張男挨告，法院依跟蹤騷擾罪將他判處拘役五十日。

請繼續往下閱讀...

蔡女不滿張男所為，且為免他人受害，去年一月接續在重考交流群組中匿名發表抱怨訊息，張貼兩人的對話截圖；同月又在群組張貼個人社群文章，直接點出張男真實姓名與就讀科系，之後還透過手機在社群平台張貼張男的首頁截圖，除公開對方身分與個資，並指其騷擾。

未去識別化 違反個資法

張男也對蔡女提告，南院審理認為，蔡女將未去識別化的個資發布於網路，已構成個資法的利用行為，雖出於保護他人之初衷，但手段逾越法律界限，致成員肉搜張男，貶損其名譽，蔡女觸犯非法利用個資罪與加重誹謗罪，法院考量其無前科且手段尚屬平和，將她判刑二月，可易科罰金及緩刑，但須接受法治教育。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法