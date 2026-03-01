利用權勢無悔意 狼師改重判4年半

彰化縣一名國小男導師，以「健康教育」為名，對3名女學童做出觸摸胸部、在乳頭貼OK繃等行為，造成女學童身心受創。一審僅判1年，二審改判4年半。（示意圖）

假籍健康教育之名

彰化縣一名國小男導師，被控以「健康教育」為名，對三名女學童有觸摸胸部、在乳頭貼OK繃等行徑，他宣稱自己有亞斯伯格症等障礙而影響判斷力，一審採信辯詞，輕判一年徒刑，可易科罰金免關；全案上訴後大逆轉，二審認定男師濫用權勢犯罪，且毫無悔意，加重改判四年六月有期徒刑。

民事部分，三名女學童家長合計求償二百萬元，男師則打悲情牌，指案發後被學校解聘，迄今無工作，存款僅剩百餘元。彰化地院判決應賠償三名女學生各卅萬、六萬、六萬元，共計四十二萬元，可上訴。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，男師於二〇二三年間，趁女學童小芳（化名）年幼，利用晨掃時間，將她拉進學校廁所內，要求掀開上衣，以OK繃貼在女童兩邊乳頭上；家長提告後，校方進一步追查，發現該師曾以「教導學生胸部發育」為由，撫摸另兩名女學童胸部二至三秒。

面對上述指控，男師辯稱，小芳表示夏季悶熱，不喜歡穿內衣，但乳頭磨擦衣服會痛，徵得小芳同意後，請小芳於廁所內掀開衣服、幫她貼上OK繃，但他未直接觸碰胸部，強調這是基於教育，非出於性慾，且自己罹患亞斯伯格等疾症，影響判斷能力。

女學童拒絕仍被強貼

小芳證稱，導師常常從背後偷抱她，有時會碰到胸部，事發當時，她被強拉進廁所掀開上衣，明確拒絕後仍被強行貼上OK繃。案發後三名女童陸續出現心理創傷，有人反覆做惡夢、害怕上學，甚至對體型或聲音類似男師的男性產生恐懼，需接受心理諮商；彰化地檢署起訴時，對男師具體求刑四年六月。

彰化地院審理認為，男師因亞斯伯格等疾症，社會互動與認知能力受影響，依觸犯「對未滿十四歲之女子猥褻罪」三次，各處六月徒刑，應執行一年，得易科罰金，檢方上訴高等法院台中分院。

狼師稱沒錢賠也未道歉

二審法官見解迥異一審，認為男師為人師長，竟利用權勢與教養機會對女學童猥褻，嚴重違背信任關係，且否認犯行，從未向學童、家屬道歉與和解賠償，顯無悔意，犯罪情節重大，改重判四年六月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法