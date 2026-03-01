買警大假學歷 恐也有詐團打造人設

資深刑事人員表示，相關證書除可能用於升遷或求職，研判警大假學歷的買家還包括假檢警詐欺集團的成員，作為「人設包裝」工具，用於假冒警職、公務員身分施詐，增加被害人信任感，成為詐騙鏈中的輔助道具。 （資料照示意圖）

台中地檢署起訴一件蝦皮賣家販售偽造大學學歷證書案，調查發現不僅台大等名校，包括警察大學的假證書也在買賣之列。資深刑事人員表示，相關證書除可能用於升遷或求職，研判警大假學歷的買家還包括假檢警詐欺集團的成員，作為「人設包裝」工具，用於假冒警職、公務員身分施詐，增加被害人信任感，成為詐騙鏈中的輔助道具。

刑警分析，近年詐團常利用「高學歷、公職背景」作為話術包裝，例如假冒刑警、調查官或科技公司工程師，若有被害人起疑，便出示偽造學歷證書或任職證明取信於人，尤其警大背景具公權力象徵，一般民眾較難查證真偽，相關證書流入詐團手中，便成為強化詐騙劇本的工具。

警方表示，蝦皮等一些網購平台過去就曾出現違法物品流通案例，甚至曾查獲不法分子利用平台販售改造槍枝零件，或以玩具槍名義實際銷售具殺傷力的槍砲元件；比如鐵路警察去年就在基隆市查獲一名王姓男子，家中有八支長槍宛如槍枝工廠，追查發覺王男就是在網路平台購買組件回來改造。

也有嫌犯透過網路平台，使用暗語交易毒品，或以茶葉、食品等名義掩護寄送毒品。雖然平台明文禁止販售槍枝、毒品等違禁品，但不法分子仍以變形手法上架、關鍵字規避或私訊交易方式規避查核。

檢警指出，電商平台交易便利，賣場數量龐大，違法商品往往在檢舉或查獲後才下架，存在時間差風險，部分買家未必意識到商品違法性，一旦購買或持有違禁物，就可能觸法。

警方提醒，民眾網路購物，若商品涉及證件製作、特殊器械、藥品或來路不明之軍警用品，應提高警覺，避免因貪圖便利或低價而誤觸法網，如發現疑似違法商品，可向平台檢舉或通報警方，共同防堵不法流通管道。

