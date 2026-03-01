網售假學歷 逾6成買家是軍職

台中地檢署近日依偽造文書等罪嫌將朱女及9名買家共10人提起公訴。（資料照）

假博士學位 賣五千元

只要台幣五千元，從國立台灣大學博士學位，到中央警察大學學士證書，甚至多所公私立科技大學畢業證書等，通通可「客製化」！台中市一名朱姓女子在蝦皮購物平台販售偽造學歷證書，吸引九人購買，其中六人還是現役軍職人員，全案經偵辦後，台中地檢署近日依偽造文書等罪嫌，將朱女及九名買家共十人提起公訴。

客製化 公私立皆可指定

檢方調查指出，朱女自前年七月至去年五月間，以每份收費五千元，標榜「品質逼真」等內容，網賣假學歷證書。她先在網路下載多所名校畢業證書格式與大印圖檔，遇客戶上門，再填入買家個資後列印，將偽造完成的「補發學位證書」交給客戶。

經查九名買家中，有六人為軍職人員，網購取得偽造的大專或高中職畢業證書；也有一購買警察大學行政警察學系的畢業證書，將假證書交給不知情的軍事機關人事部門承辦人員，造成不實學歷證書資料登載於軍事機關人員兵籍教育資料，損害軍事機關對所屬人員兵籍教育資料管理的正確性。

軍職買家 研判為了升遷、加給

至於其他買家，一名張姓男子購買偽造的台大法律系博士學位證書、陳姓男子購買偽造逢甲大學碩士學位證書及交付給一家科技大廠人事部門，還有一人購買假證書後未使用。

至於軍職人員買假學歷，相關警方人員研判，應是為了升遷、加給或為了符合某些專業部門的資格門檻等，比如在一些軍事體系中，升官或轉任特定職務，會要求具備相關學歷或專業科別。

台中地檢署去年底指揮調查局發動搜索，查扣朱女的手機、空白證書、鋼印及印文等贓證物，以及九名買家的假學歷證書，全案近日偵結，將賣家朱女買家共十人，依偽造文書等罪起訴；檢方審酌林男等八人均坦承犯行，主動繳回偽造學歷證書，犯後態度良好，建請法院處緩刑或得易科罰金之刑，以利自新。

