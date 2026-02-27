查台鹽綠能弊案洩密 調查官判2年

涉洩密台鹽綠能案情個資給台綠總經理女秘書的台南市調查處調查官林家齊，二十六日被台南地院判二年徒刑、褫奪公權三年。（資料照）

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，以該局內部系統查詢台鹽綠能公司交易關係人個資、財務交易等資料，存在隨身碟拿給台綠總經理黃姓女秘書觀看、複製儲存；台綠總經理另名陳姓男秘書從黃女筆電看到相關資料拍照，再提供郭姓友人翻拍存檔。台南地院認定林身為調查官竟犯此案，依違反個資法將他判刑二年。

林出庭聽判後，走出法庭外揮手表明不願多說什麼，但點頭表示應會提起上訴。同案黃女、陳男與郭男，則分別獲判處五月、四月、四月徒刑，均得易科罰金，法官諭知緩刑及須繳公益金給國庫的處分。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓去年指揮調查局中部機動工作站偵辦，林被收押停職，檢方於去年九月起訴，移審後林獲十萬元交保。

檢方起訴表示，林家齊因調查台綠相關弊案，從二〇二四年三月間起以調查局內部系統查詢台綠公司及交易關係人個資（包含身分證統編、親等、大額交易紀錄等金融資訊），儲存在隨身碟，同年五月將隨身碟提供給台綠總經理的黃姓女秘書，讓黃女觀看及複製隨身碟內的個資，黃女把複製的個資存在公司配發的筆記型電腦內。

台綠總經理另名陳姓男秘書與黃女共用該筆電，看見上述台綠及交易關係人的個資與財務金融資料，拿手機拍下數張照片，同年五月廿九日前往郭姓友人住處，把手機拍下的照片檔提供給郭男觀看，郭也拿自己手機翻拍存檔，涉非法蒐集或利用個人資料。

台南市調查處表示，林員目前停職，此案尚未定讞，對林員職務上的處分，將由懲戒法院做決定。

