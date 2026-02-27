為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    角頭擁美國黑幫愛用制式衝鋒槍

    2026/02/27 05:30 記者林嘉東／基隆報導
    海巡署偵防分署台北查緝隊查獲謝姓角頭持有罕見的美國黑幫愛用「TEC-KG9 」制式衝鋒長槍（右）及德軍二戰名槍「 PPK型 」制式手槍。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署偵防分署台北查緝隊查獲謝姓角頭持有罕見的美國黑幫愛用「TEC-KG9 」制式衝鋒長槍（右）及德軍二戰名槍「 PPK型 」制式手槍。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署偵防分署台北查緝隊去年緝捕擁槍自重的謝姓角頭時，在新竹市一處鐵工廠查獲美國黑幫愛用的「TEC-KG9」制式衝鋒長槍、二戰德軍名槍「PPK型」制式手槍、以及二十九發子彈。新竹地檢署近日將謝男依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

    還有一把制式手槍

    台北查緝隊調查，五十多歲的謝姓角頭，為警方列管的毒品人口，平時擁槍自重，行徑囂張，曾在新竹市區駕駛時無故蛇行、危險駕駛，企圖透過極端的行車方式，試探有無被檢警跟蹤。查緝幹員去年七月掌握謝行蹤，與台北市中山警分局共組專案小組，為免在鬧區動手引發警匪槍戰傷及無辜，選擇按兵不動，採徹夜蒐證監控。

    直到謝男進入新竹市一處鐵工廠疑要進行不法交易時，埋伏已久的查緝隊員見時機成熟，利用偵防車阻住工廠逃生路口，阻斷謝男的逃竄路線，謝男見大勢已去，只得就逮。

    專案小組隨後在鐵工廠內起獲兩把國內罕見黑槍，其中「TEC-KG9」制式衝鋒長槍以極高的射速與強大殺傷力著稱，過去經常出現在墨西哥毒品戰爭及美國黑幫犯罪組織，是惡名昭彰的「殺人武器」，在台灣黑市中稀有。

    火力強大 角頭起訴

    現場還查獲著名的「PPK型」制式手槍，該槍型與二戰時期德國軍警配槍相同，以性能穩定見稱。專案小組說，該批軍火火力強大，若流向街頭，後果不堪設想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播