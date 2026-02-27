19年來 1040件逾期告不成／兒少性侵追訴權 憲法法庭3/2開說明會

憲法法庭3月2日將召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會。（記者楊心慧攝）

憲法法庭三月二日將召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，該案檢視二〇〇六年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，尤其對許多遭受兒少性侵的受害人而言，歷經多年心理重建後才有能力發聲，卻早已逾越法律時效，以致近十九年來，有一〇四〇件性侵案因追訴時效屆滿而無法起訴，因此該釋憲備受外界關注，當天除當事人或關係人到庭說明，也將有專家學者、機關或團體提供相關意見。

憲法法庭編號「一一二年度憲民字第三八四號」，核心在於檢視二〇〇六年前的性侵犯罪追訴期規定是否違憲。

一名女子指控她於一九九九年暑假期間，未成年時遭堂哥性侵，成年後提告卻因超過追訴權時效，檢方以逾期為由處分不起訴。她聲請再議及交付審判均遭駁回，二〇二三年四月透過律師聲請釋憲，質疑刑法第八〇條追訴權規定違憲。

另一起案件，是由時代力量前主席、律師邱顯智代理一名女子聲請釋憲，該名女子指控二〇〇〇年未成年時遭藝術家性侵猥褻，提告時同樣逾廿年追訴期遭不起訴，交付審判亦被駁回。

根據憲法訴訟法規定，憲法法庭審理案件有必要時，得開說明會，並指定專家學者提供意見，依規定說明會不必一定要公開。

由於本件釋憲進度攸關性侵被害者權益，行政院在農曆春節前通過刑法相關修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿廿歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

