看診偷存／婦科醫擁2TB兒少性影像 收押

台南警方偵辦謝姓男子涉犯兒少性影像案件時，揪出群組成員內有一名羅姓婦產科醫師，去年十一月前往其診所搜索時，找出近二ＴＢ的兒少性影像，少部分竟有疑似看診時，拍攝女童、少女的畫面。新北地檢署昨天依無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪，將羅男起訴，向法院建請從重量刑。

硬碟、隨身碟存滿滿

台南市學甲警分局揪出羅姓醫師後，報請新北地檢署婦幼保護專組鄭心慈檢察官指揮偵辦，去年十一月六日持搜索票，前往羅男服務診所的值班室搜索，在其個人電腦主機Ｃ槽內發現八百ＧＢ兒少性影像，Ｄ槽也有三百ＧＢ，另於其隨身碟儲存八七〇ＧＢ兒少性影像，合計近二ＴＢ。檢察官認定羅男涉重罪，且有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警追查，羅姓醫師於二〇一六年至〇一八年十一月間，大量取得多位少女、女童陰部照片並儲存；二〇二〇年間，加入多個由不詳成員組成的兒童及少年性影像群組，這些群組名稱均與「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字相關，以傳送、分享兒少性影像為主。

羅男加入後，將組內成員傳送兒少性影像上傳至記事本，讓成員均得以記事本閱覽該兒少性影像，藉此散布。不過看診時拍攝的影片，初步無法確認是否為羅男偷拍，正進一步追查釐清。

檢察官偵訊後認為，羅男身為婦產科醫師，未能恪遵職業道德及尊重他人隱私，假藉職務之便，嚴重影響兒童或少年身心健全發展；認定羅男涉犯散布兒童或少年為猥褻行為影片、及無正當理由持有兒童或少年性影像等罪起訴，並向法院建請予以從重量刑。

