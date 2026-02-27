承認有高利借貸糾紛、刪手機對話紀錄 基檢林渝鈞涉重利洗錢 收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸等案，收押禁見。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸等案，檢方昨凌晨依林涉犯重利等三罪聲請羈押禁見，法院上午召開羈押庭，認為林涉嫌重大，且有刪除手機對話紀錄行為，考量尚有共犯待追查，以林有串、滅證之虞，裁定收押禁見。林的蔣姓前妻與前基檢李姓女工友分別諭知一百萬元與五十萬元交保，因兩人覓保無著，分別改諭知廿萬元與六萬元交保。

共犯待查 林有串、滅證之虞

法官裁定指出，林雖否認檢方指控他任公務員假借職務上的機會故意犯重利、恐嚇、洗錢罪，卻承認與告訴人間有高額、高利的借貸糾紛，其行為顯已違反公務人員廉潔自持原則，且有相關證人證述與證據佐證，林涉嫌重大，加上林有刪除手機內對話紀錄，審酌本案尚有其他共犯待追查，以林有湮滅證據、勾串共犯之虞，裁定收押禁見。

逼簽億元假債 謀奪包商公司

檢調追查，林渝鈞自二〇二二年起，透過蔣女對高姓自來水包商放款，累計二二三〇萬元，月息高達五．六分，並依林指示按月提著三百七十五萬元現金利息至基檢停車場面交。後來高無力償還，林涉恐嚇以股東有警分局長、政府官員等，強逼高簽下一億元虛構債務契約；高男不甘公司被「整碗捧去」，去年十二月向調查局北機站舉報。

檢調查出，林渝鈞的個人財產與其公職所得顯不相當，前天發動卅五處大規模搜索，昨凌晨認定林涉犯重利、恐嚇與違反洗錢防制法等三罪，以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

