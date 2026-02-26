凶車15萬賣出 買家50萬購入

彰化地院法官認定謝男早知是「凶車」，業者無詐欺犯意而判決無罪。（資料照）

如何得知買到「凶車」？彰化縣謝姓男子不靠警方，也不用徵信社，真接從「司法院裁判書查詢系統」，以關鍵字查詢車型，從判決書逐一過濾可能的車子，再找出以前賣車的車商臉書與IG，沒想到一查就中，他從判決書中得知，原車主死亡後，其妻以十五萬元賣給雲林縣車商，這輛車轉了兩手，他竟還花五十萬元購買，自嘲「盤子」。

根據判決書，謝男向中古車行買下這輛凶車，開回家覺得車內瀰漫一股異味，請示神明，神明回應「有問題」，謝男上網搜尋到該車是「凶車」。

謝男宣稱上「司法院裁判書查詢系統」，鍵入「HRV」搜尋，在雲林地方法院跳出一筆關於販售「HRV」自殺車的判決資料。

前兩手車商隱瞞是凶車被判刑

此判決書指出，雲林一間中古車行於二〇二〇年七月向車主吳女買下這輛HRV，吳女售出時告知車商，丈夫在車內輕生，雙方以低於行情甚多的十五萬元成交，後來車商在臉書刊登「自售HRV，二〇一八年出廠，一手車無事故碰撞」（無事故通常指無交通事故，非不實訊息），以五十四萬元車價在網路銷售，被張姓男子買走，張男入手後發現車內有屍味，車商辯稱前車主拿來載運生鮮和養狗才有臭味，但張男仍查出前任車主在車內輕生，車商雖與張男和解，仍因詐欺罪被判拘役三十日。

車子轉了兩手，流到彰化縣另一車商，謝男花五十萬元買下，駕駛近一年後仍有屍臭味，決定告詐欺，但彰化車商在法院答辯說，早就告知是凶車，彰化車商獲判無罪。

與本案無關的吳姓車商說，事故車可從外表「驗出傷」，但「凶車」無法從外觀獲知，只能從警政系統資料查詢，但受限於《個人資料保護法》，警方不能查詢提供車主相關資料，「司法院裁判書查詢系統」或臉書、IG都是可以使用的公共資源，但不是每件都會有判決紀錄，車主能透過上述管道查到，運氣算不錯。

