為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    殺價買凶車喊沒在怕 1年後告車商詐欺

    2026/02/26 05:30 記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導
    因車內有異味，車主懷疑是「凶車」，自行透過網路查詢果然有問題。 （圖為同款車型，非新聞事件車輛，記者顏宏駿攝）

    因車內有異味，車主懷疑是「凶車」，自行透過網路查詢果然有問題。 （圖為同款車型，非新聞事件車輛，記者顏宏駿攝）

    彰化縣謝姓男子花五十萬元買一輛HONDA本田HRV中古休旅車，聞到車內有異味，進一步追查發現這輛車曾有人輕生，他認為車商隱匿車況，提告詐欺罪，彰化地院審理時，車商卻驚爆說，謝男買此車前曾向友人說道，要用「凶車」當籌碼殺價，還說「自己八字很重，沒有問題、沒在怕」，法官據此認定謝男早知是「凶車」，業者無詐欺犯意而判決無罪。

    法官認定早知情 判車商無罪

    判決書指出，謝男於二〇二三年初以五十萬元，向中古車行買下這輛出廠不到五年的休旅車，駕駛近一年後仍覺得車內瀰漫一股異味，家人請示神明，神明回應「有問題」，謝男上網搜尋該車資料，驚覺曾有人在車內輕生，亦即俗稱的「凶車」，謝男宣稱若早知如此，絕不會購買，憤而控告業者詐欺。

    法官傳喚證人廖女，她指稱，車子成交前兩天，她曾與買賣雙方同桌聚餐，當時謝男正與業者洽談買車，席間雙方討論這輛「凶車」時，她好奇詢問雙方，得知是事故車後，她還反問謝男，「這樣敢買嗎？」，謝竟回自己的八字很重，沒有問題、沒在怕，謝男隨即以「凶車」為由，要求業者再降價，業者回，價格已開很低，最後雙方以五十萬元成交。

    法官認為，證人與雙方並無恩怨，且非買賣利害關係人，證詞極具可信，謝男雖然主張業者未告知是「凶車」，但其家人搜尋到的網路資料，僅能證明這輛車之前的身世，無法推翻謝男買車前早已知悉實情的事實；此外，根據汽車鑑價協會報告，該車當時正常行情約五十四萬元，業者雖以接近行情價的五十萬元售出，但此價格不能證明業者詐騙。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播