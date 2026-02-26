殺價買凶車喊沒在怕 1年後告車商詐欺

因車內有異味，車主懷疑是「凶車」，自行透過網路查詢果然有問題。 （圖為同款車型，非新聞事件車輛，記者顏宏駿攝）

彰化縣謝姓男子花五十萬元買一輛HONDA本田HRV中古休旅車，聞到車內有異味，進一步追查發現這輛車曾有人輕生，他認為車商隱匿車況，提告詐欺罪，彰化地院審理時，車商卻驚爆說，謝男買此車前曾向友人說道，要用「凶車」當籌碼殺價，還說「自己八字很重，沒有問題、沒在怕」，法官據此認定謝男早知是「凶車」，業者無詐欺犯意而判決無罪。

法官認定早知情 判車商無罪

判決書指出，謝男於二〇二三年初以五十萬元，向中古車行買下這輛出廠不到五年的休旅車，駕駛近一年後仍覺得車內瀰漫一股異味，家人請示神明，神明回應「有問題」，謝男上網搜尋該車資料，驚覺曾有人在車內輕生，亦即俗稱的「凶車」，謝男宣稱若早知如此，絕不會購買，憤而控告業者詐欺。

法官傳喚證人廖女，她指稱，車子成交前兩天，她曾與買賣雙方同桌聚餐，當時謝男正與業者洽談買車，席間雙方討論這輛「凶車」時，她好奇詢問雙方，得知是事故車後，她還反問謝男，「這樣敢買嗎？」，謝竟回自己的八字很重，沒有問題、沒在怕，謝男隨即以「凶車」為由，要求業者再降價，業者回，價格已開很低，最後雙方以五十萬元成交。

法官認為，證人與雙方並無恩怨，且非買賣利害關係人，證詞極具可信，謝男雖然主張業者未告知是「凶車」，但其家人搜尋到的網路資料，僅能證明這輛車之前的身世，無法推翻謝男買車前早已知悉實情的事實；此外，根據汽車鑑價協會報告，該車當時正常行情約五十四萬元，業者雖以接近行情價的五十萬元售出，但此價格不能證明業者詐騙。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

