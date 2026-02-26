大麻車行 員工說服老闆下海

吳男與3名員工共4人遭警方法辦。（記者徐聖倫攝）

四十七歲吳姓男子在新竹經營車行多年，旗下員工從泰國返台後，說服其自種大麻營利，去年下半年開始種植大麻。警方透過案件溯源，確認吳男與旗下員工分別在竹北車行、竹南某廢棄大樓內有大麻栽種場，警方前天兵分多路，將吳男與旗下員工共四人逮捕，並扣回八百七十株活體大麻，黑市價至少四千萬元。

20多年車行毀了

吳男有恐嚇取財、妨害自由等前科，但沒有毒品前科，同時沒有幫派註記。據悉，他在竹北經營車行廿多年，旗下一名員工近年跑到泰國生活，去年返台，他在泰國學到如何種植大麻，於是向吳男建議，在台種大麻，期望藉此獲利。

去年下半年，吳男透過員工從泰國走私種子來台，將栽種場藏於竹北的車行後方空地、苗栗縣竹南鎮某廢棄三層透天厝，兩處分別種植四百九十六株、三百七十四株，一共八百七十株活體大麻。

新北市警局刑警大隊透過刑案溯源，與苗栗縣竹南警分局共同組成專案小組，經過長期蒐證，確認吳男與其員工共四人身分，並確認栽種場位置，廿四日上午兵分多路前往查緝。警方在吳男家中將其逮捕，三名員工則於車行逮捕，並扣回所有活體大麻。

吳男向警方供稱，種子與種植技術均來自泰國，但詳情他不願意交代，另稱自己僅種植半年，還沒販售就被警方逮捕；另涉案的三名員工，則表示他們是收錢辦事，受僱於吳男。警方表示，這些人均不願老實招供，警方詢後依毒品罪嫌將吳男等四人移送法辦。

警方一共查緝活體大麻870株，市值超過4000萬元。（記者徐聖倫翻攝）

吳男經營車行，但後方就是大麻養殖場。（記者徐聖倫翻攝）

