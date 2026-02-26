為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    自由日日shoot》賭博電玩殺手淪貪檢 前妻是酒國名花 女工友是密友

    2026/02/26 05:30 記者林嘉東／基隆報導
    基隆地檢署檢察官林渝鈞（右圖）涉放高利貸，還透過蔣姓前妻（中圖）與基檢前李姓女工友（左圖）洗錢，昨天清晨遭基隆地檢署搜索、約談。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署檢察官林渝鈞（右圖）涉放高利貸，還透過蔣姓前妻（中圖）與基檢前李姓女工友（左圖）洗錢，昨天清晨遭基隆地檢署搜索、約談。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署檢察官林渝鈞曾因強力掃蕩賭博電玩、瓦解山老鼠集團而聲名大噪，昨被控放高利貸給業者，遭「自己人」發動搜索，消息傳出後引發基隆、南投地檢署及警界極大震撼。

    現年四十四歲的林渝鈞是司法訓練所（現為司法官學院）第四十九期結業。他任職南投地檢署期間，辦案風格強悍，曾指揮警方偵破大規模山老鼠集團，查獲包括肖楠、紅檜、扁柏等逾五公噸珍貴林木藝品，市價估計突破五千萬元；八年前調任基隆地檢署後，他更將矛頭對準地下賭博業，多次指揮警方掃蕩電玩店，被警界譽為「賭博電玩殺手」。

    育3子 始終未獲婆婆認可

    然而這位在基層刑警眼中「熱心、溫和且善解人意」的檢察官，私生活卻顯得撲朔迷離。據了解，林在南投任職時，與台中知名金錢豹酒店紅牌蔣姓女子交往，兩人先有後婚，蔣女雖為林家育有三個兒子，卻始終未獲婆婆認可。夫妻倆常因個性問題爆發口角，去年傳出離婚消息。

    脫產？外遇？ 離婚版本多

    關於林渝鈞離婚動機，地方傳聞版本眾多。一說指林在與蔣女分居前，便與地檢署前李姓女工友過從甚密，離婚主因是蔣女發現林、李兩人往來證據；林的同僚也曾多次目擊，林在下班後帶著已離職的李女進入辦公室，兩人互動親暱、打情罵俏，關係非比尋常。另一種說法則是，林擔心非法放貸情事東窗事發，為了保全資產，疑似與妻子協議「假離婚脫產」。

