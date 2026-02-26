檢察官涉放高利貸 逼簽億元虛假債務契約

基隆地檢署檢察官林渝鈞被控放高利貸，並利用檢察官職權恐嚇，基隆地檢署搜索偵辦。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署檢察官林渝鈞遭控放高利貸，並利用檢察官職權恐嚇還不出利息的自來水公司工程承包商高姓父子，強逼簽下高達一億元虛假債務契約抵債。基檢昨清晨同步搜索林的辦公室、宿舍、蔣姓前妻與基檢前李姓女工友等十九名被告相關居住所共卅五處後，朝涉犯貪污治罪條例、刑法重利及洗錢防制法等罪嫌漏夜偵辦中。

要求轉讓公司設備抵債 包商舉報

檢調接獲檢舉，司法官訓練所（現為司法官學院）第四十九期結業的林渝鈞自二〇二二年起透過蔣姓前妻媒介，對有資金需求的高姓包商放款，高自二〇二四年四月起至去年八月，累計向林借款二二三〇萬元，月息高達三．五分至五．六分，並依林指示按月提著三百七十五萬元高額現金至地檢署停車場面交。

高付不出利息時，林恫嚇稱股東還有「警分局長與政府官員」，強逼高簽下一億元虛構債務契約，並轉讓公司設備抵債；高男不甘公司被「整碗捧去」，去年十二月檢具對話錄音與金流向調查局北機站舉報。

林獲悉調查遞辭呈 檢方拂曉出擊

檢調追查，林放款給高的實際金額未達一億元，卻利用檢察官權勢，強逼高簽下一億元虛假債務契約償還未支付的利息，放款年息超過法定利息五％的十餘倍。此外，林男的財產申報與公職所得顯不相當，且利用蔣姓前妻與地檢署李姓前女工友擔任白手套洗錢。林獲悉遭調查後，原已遞出辭呈預計下月九日離職，基檢昨日清晨拂曉出擊。林在宿舍睡夢中被逮，此案也重創司法形象。

