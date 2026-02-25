越南男400萬掉在台鐵／小吃部地下匯兌2.3億曝光 闆娘4人起訴

越南胡姓男子遺落在台鐵區間車上的四百萬元現金，被台鐵人員撿交給鐵路警察，台南檢警追查出非法的台、越跨國地下匯兌案。（民眾提供）

去年五月七日越南胡姓石材商把放有四百萬台幣現金的袋子遺留在台鐵區間車上，被台鐵人員拿到鐵路警察新營派出所查辦。檢警追查出這筆錢是台、越兩國地下匯兌的贓款，胡男與永康一家小吃店越南老闆娘及一對台、越夫妻涉經營跨國地下匯兌牟利，檢方依違反銀行法起訴小吃店老闆娘與台、越夫妻等四人。胡男則於案發後九天（五月十六日）出境逃亡，被台南地檢署發布通緝。

南檢檢察官紀芊宇指揮鐵警調閱監視器、台鐵搭車紀錄，於去年五月十九日完成胡男手機的還原鑑識報告，並相繼分析金流，檢警於五月二十八日到台南永康區越南籍潘黎女子（三十三歲）經營的小吃部搜索。

檢方追查出胡男（三十四歲、通緝中）遺落的四百萬元，是在台灣的委託人委託潘黎與胡男方面把等值四百萬台幣的越南盾，先匯到越南國內銀行帳戶，胡男向委託人收取四百萬台幣現金，欲帶回小吃店交給潘黎，不料搭台鐵列車過程遺留在車上，這事才意外曝光。

檢方調查得知，潘黎與胡男涉為在台灣的越南同鄉提供地下匯兌非法服務，涉從二〇二三年二月到二〇二五年五月間，接受在台的越南同鄉委託，把越南盾金額匯入委託人指定的越南國內銀行帳戶。

委託人再以現金或匯款方式、把等值的台幣交給潘黎、胡男或是小吃部潘莊姓女員工（二十三歲、越南籍、起訴），他們除了賺取匯差、也收取每筆地下匯兌五十元到三百元不等的台幣手續費，是非法跨國地下匯兌。專案小組另外查出台籍的蔡姓男子（四十六歲）與其越南制姓妻子（四十二歲）也涉非法跨國地下匯兌工作。

檢警查出涉案被告匯兌次數至少九二四次、總金額至少達二億三〇三八萬多元，破壞我國金融管理與秩序。而胡男遺落的四百萬元，因是地下匯兌的贓款，檢方依刑法規定沒收。

