婦遭詐3千萬 警破明仁會詐團逮31人

警方攻堅汽車旅館逮冷男，現場查扣毒品、磅秤及車手持有的假證件等證物。 （記者邱俊福翻攝）

還吸收身心障礙者當車手

竹聯幫明仁會成員冷晉源涉嫌組織詐欺車手及出金集團，透過IG徵才廣告吸收大批成員後，專替假投資詐騙集團向被害人收款，去年間有名七旬簡姓退休婦人遭詐高達三四八三萬元後，刑事警察局偵七大隊第一隊據報循線追查至本月六日，一手端掉該犯罪集團，陸續逮捕冷等卅一人，依詐欺、詐防條例、洗錢與組織等罪嫌送辦，當中車手包括二名馬來西亞籍與三名身心障礙者參與犯案。

警方調查，隱身幕後的詐團先投放臉書網路廣告假冒投資名人，吸引民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，並導入詐團預先創立的假投資股票LINE群組「馬到成功」，群組內的成員佯稱獲利豐厚等話術，誘騙被害人持現金面交投資，待被害人欲取回投資獲利時，則以各種理由推託，被害人才驚覺被騙。

請繼續往下閱讀...

廿九歲冷男是接獲詐欺機房指示後，派旗下車手持偽造證件、文件等資料，向被害人收取現金，同時為取信被害人也會派車手以ATM無卡存款的方式小額出金給被害人，令其誤信假投資獲利為真而持續交付現金；旗下車手來源則是透過IG，以徵求打字員、偏鄉兒童朗讀員等廣告，吸引失業急需工作與身心障礙者加入，甚至安排馬來西亞籍人士以觀光名義入境參與收款。

警方表示，去年四月間，七旬簡姓婦人掉入該詐團陷阱，短短三個月，面交給車手現金高達卅一次，共被詐三四八三萬元後，始驚覺受騙報案，經根據線索深入追查，九月十六日先在新北市一家汽車旅館逮捕冷男，當時冷男的男友人正在吸食笑氣，現場並起獲毒咖啡包、愷他命、哈密瓜錠、依托咪酯煙彈等毒品。

隨後，警方清查其旗下車手至本月六日，又陸續逮捕張姓等卅人到案，移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後將冷男與一名馬籍車手聲押獲准，目前冷男等人已於去年底陸續遭管轄地檢署起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法