啟動多重檢驗 抓到假茶銷毀法辦

嘉義縣有茶業公司進口緬甸境外茶，冒充成阿里山茶區高山茶，在二〇二〇年參加四項茶葉競賽，獲得頭等獎等獎項；嘉義縣府農業處表示，自二〇二一年起，縣內各比賽茶辦理單位都必須配合官方抽檢茶樣送農業部茶及飲料作物改良場及其授權檢驗單位，以「茶葉中多重元素檢驗方法」進行產地鑑別，判別是否為境外茶。

縣府農業處說，二〇二一年起已啟動多重防堵境外茶冒充台灣茶參賽或販售機制，以維護國產茶商譽，以免傷害茶產業的茶農、業者和消費者權益。

縣府農業處表示，參加評鑑的比賽茶一旦被判定為境外茶，依比賽辦法公布參賽者姓名、茶葉全數銷毀、取消比賽及得獎資格，並移送檢方偵辦，市售端則直接移送檢調偵辦；二〇二三年起，比賽茶更須標示可溯源資訊，維護阿里山高山茶信譽及保障消費者權益。

承辦茶葉競賽的某農會前幹部說，大阿里山茶區日夜溫差大，終年雲霧繚繞，溫差大使茶樹生長緩慢，積累更多醣類與胺基酸，減少苦澀味，茶湯回甘、喉韻十足，境外茶缺乏相關條件，容易辨識。

資深茶農說，有部分越南、緬甸等境外茶用台灣技術栽培與製茶，品質足以媲美台灣茶，但氣候條件不同，行家應可辨識。

