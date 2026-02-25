為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    離譜！假阿里山茶奪頭等獎 茶商夫妻判刑

    2026/02/25 05:30 記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導
    李女、許男以緬甸茶葉冒充阿里山 茶參加比賽獲獎，還將緬甸茶冒充 台灣茶販售。 （資料照）

    還將緬甸茶摻入台灣茶販售撈百萬 犯罪所得沒收

    李姓女子與其先生許姓男子在嘉義縣開設某高山茶業公司，卻用進口的緬甸境外茶葉假冒成阿里山高山茶區茶葉，二〇二〇年參加四項茶葉競賽，獲得頭等獎等獎項，在網路及實體販售，犯罪所得達一〇一萬元；嘉義地方法院依犯詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等，判處李女有期徒刑二年、許男一年八月及六月，均緩刑四年，各向公庫支付二十萬元，犯罪所得沒收。

    曾獲頭等獎等5大獎項

    檢警調查，李女與許男自二〇一九年十二月起至二〇二三年八月間，以每台斤四八〇至五六〇元不等，購入緬甸茶葉來台，並用緬甸茶葉假冒阿里山茶區茶葉，在二〇二〇年參加四項由嘉義縣某兩個鄉農會及某製茶職業工會舉辦的茶葉競賽，曾獲得頭等獎、貳等獎、優等獎、優良獎及優良茶獎等獎項。

    賽後農會收購部分得獎茶葉，李女、許男將其餘茶葉領回，用得獎茶葉名義以每台斤一六〇〇元、一八〇〇元、二三二五元等價格在網路賣場販售；兩人還將緬甸茶葉分裝假冒或摻入台灣茶葉，裝填於印有「台灣高冷茶區」、「台灣高山茶」、「阿里山高山茶」字樣的包裝袋或茶葉罐販售，共賣出二八七台斤。

    另，李女、許男與經營茶葉批發及進口業務的黃男，為讓六四六七台斤緬甸茶葉能進口到台灣，二〇二一年四、五月間，將該批茶葉從中國跨境轉運到越南，提供不實產地證明文件，把茶葉產地資訊填報為越南，將該批緬甸茶葉進口到台灣。

    法官認為，李女、許男用緬甸境外茶葉假冒台灣阿里山高山茶，危害國民身心健康，嚴重影響社會風氣，考量兩人坦承犯行，已賠償被害人，達成和解，均予以緩刑；共犯黃男判有期徒刑四月，緩刑三年，支付國庫十萬元；該高山茶業公司因犯食品安全衛生管理法販售假冒食品罪，裁罰五十萬元。

