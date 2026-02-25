張榮發遺產10年大漲 140億變1215億

張國煒出庭聲請撤換遺囑執行人，庭訊後步出北院。 （記者羅沛德攝）

聲請撤換遺囑執行人 張國煒親自出庭

長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒、星宇航空董事長張國煒，贏得約一四〇億元遺囑有效訴訟後，外界推估，總資產已漲至一二一五億元。張國煒認為遺產分配進度遲滯，指控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓等四名遺囑執行人違背張榮發遺願，向台北地方法院聲請撤換遺囑執行人。北院昨二度開庭審理，張國煒親自出庭說明立場，庭訊歷時約三小時，雙方期間因聲請理由是否變更發生爭論，爭執聲一度傳出法庭外走廊。

張榮發二〇一六年辭世，享年八十九歲，留下一份密封遺囑，將其存款、股票及不動產全數指定由二房獨子張國煒繼承，並安排張國煒接任長榮集團總裁。其他子女包括長女張淑華、長子張國華、次子張國明及三子張國政，過去均在集團體系內任要職。張榮發亦在遺囑中留下「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」的遺願，但密封遺囑最終仍成為家族爭產導火線。

大房三子張國政曾主張，父親於二〇一四年製作遺囑時已無法清楚表達意思，遺囑程序亦不合法，遺囑與公證書應屬無效。張國煒則提出醫療紀錄與筆跡鑑定證明父親具備遺囑能力，且公證程序完備。一、二審均認定遺囑為張榮發親筆製作並合法有效，判張國煒勝訴；二〇二四年八月，最高法院駁回張國政上訴，全案確定。據外界推估，扣除其他繼承人法定特留分後，張國煒單人可取得約一四〇億元遺產，隨著十年資產增值，長榮集團總資產已突破一二一五億元。

庭訊近3小時 張國煒稱「很順利」

不過，張國煒主張，遺囑執行人至今未依遺囑完成遺產分配及交付，怠於履行職責，導致遺囑執行進度遲滯，並選任張國華擔任巴拿馬長榮國際（EIS）常任董事及總裁，與遺囑指定其接任長榮集團總裁明顯不符，因此聲請撤換執行人。據悉，遺囑執行人過去曾召開十餘次會議及多次通訊協調，並在部分繼承人杯葛下，仍召集多達廿五次會議。

昨天庭訊結束後，張國煒面對記者詢問「有吵架嗎？」則笑說「沒有」，並簡短表示「很順利」，隨即離去。本案因屬家事事件，依法不公開審理，後續是否再行開庭，待法院安排。

