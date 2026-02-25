妻長期吸毒4幼子同處一室 判傷害罪

台中市一對夫妻貪圖吸毒的愉悅感，長達一年和四名不滿七歲子女同處一室吸食安非他命，四童宛如住在毒氣室中，其中一童因此出現發展遲緩，台中地院審理時兩人坦承犯行，法官不忍指四孩童身心受害令人憐惜，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處兩人各一年四月徒刑。

判決指出，這對夫妻育有四名未滿七歲年幼子女，卻從二〇二三年初開始至二〇二四年一月被發現為止，每月三、四次在台中霧峰、西屯區住處房間和廁所內，以燒烤方式在小孩的面前吸毒；直到社工師得知這對夫妻吸毒後，主動採集四名孩童毛髮送驗，才知道兩人竟和四名孩童同處一室吸毒，依法通報舉發。

兩人坦承犯行，法官斥責兩人貪圖施用毒品的愉悅感，長期和四名幼童共處一室吸毒，妨害四人身心健全及發育，其中一名孩童更出現發展遲緩情況，四人身心受害情形令人憐惜，依共同犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處兩人各一年四月徒刑，可上訴。

亞大醫院小兒科醫師陳德慶表示，安非他命是中樞神經興奮劑，若以燒烤的方式瀰漫在空氣中，因同處一個空間，會影響正在發育的幼童神經發展，也會讓幼童出現心跳加速、呼吸急促狀況，進而造成精神無法集中，甚至出現發展遲緩。

