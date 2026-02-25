桃市經發局前科長收賄 起訴5人

桃園市經發局前工業行政科長施合隆與秦姓約僱助理涉嫌收賄，檢方昨偵結依違反貪污治罪條例起訴。（資料照）

370多萬犯罪所得沒收

桃園地檢署二〇二三年三月調查某食品廠吳姓負責人，找上桃園市政府蕭姓顧問行賄經濟發展局熊姓副局長被拒及遭舉發案，意外發現經發局前工業行政科長施合隆與秦姓約僱助理（已退休），涉嫌利用職掌工廠變更及毗連非都市土地審查職權，與三名代辦業者發展出長期「對價關係」接受供養，桃檢與廉政署去年十月搜索帶回五嫌訊問，檢方昨偵結依違反貪污治罪條例起訴五人，五人共繳回三七〇萬六千元犯罪所得，檢方建請法院量處適當之刑。

施合隆涉藉職權護航擴廠申請

起訴指出，吳姓、呂姓代辦業者二〇一八年起，透過經發局張姓退休人員引薦或直接聯繫，向秦姓助理行賄，秦則利用職務便利提供業者補正時間、優先排定會勘，甚至指導業者如何規避規定或加速行政流程，護航十件並收賄達二七〇萬六千元。

請繼續往下閱讀...

長期接受3名代辦業者供養

施合隆涉於二〇二三年間審查某科技公司申請案時，推薦吳姓業者代辦毗連申請案，並主導修訂「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」，巧妙增加但書規定，讓該案通過審查，吳分二次共交付一百萬元賄款給施，另九十五萬元給秦，酬謝其協助加速會簽、排定會勘等。

桃市經發局表示，去年案發後就將施男調整為幕僚單位專員，不再接觸或督導任何審查業務，他既被起訴，將依公務人員任用法及考績法審議其「先行停職」案，並對涉案人員經手的擴廠案專案清查，全面檢討審查流程管控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法