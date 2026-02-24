毒駕小貨車載5童躲警自撞 孩童全受傷

小貨車自撞電線桿，5人送醫。（記者吳俊鋒攝）

台南仁德區昨傍晚發生連環車禍，卅三歲吳姓男子駕駛小貨車，載著友人五名四到十二歲的孩子出門，途中遭警方追緝，他不願停靠，一路衝撞，波及轎車、機車，並自撞電線桿，車內四女童、一男童都受傷送醫；吳男當場被逮，小貨車上起出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，吳男快篩呈現依托咪酯陽性反應，現場也查扣煙彈一枚等違禁品，全案依毒品及公共危險罪嫌移送。

事故地點在仁德區義林五街、義林一街的交叉路口，南市消防局昨下午五點十八分獲報，現場有多名小朋友受傷，派員將包含十二歲國一的黃女、十一歲小六的楊女、七歲小一的黃女、四歲的方女，以及五歲幼兒園大班的黃男等送醫，有的頭部撕裂傷，但意識都清楚。

請繼續往下閱讀...

據了解，男子開著小貨車載有五名孩子，被第一分局員警追緝，攔查不停，在義林五街衝撞一部轎車後，失控於交叉路口自撞電線桿，又撞擊一部停靠的機車，未波及路人。

男子當時幫忙載送五名友人的孩子（分屬不同家庭），現場傳準備到麥當勞用餐，兩人在副駕駛座，三人坐在後車斗，衝撞後才會噴飛，造成受傷。小貨車衝撞電線桿後嚴重變形，吳男並未受傷，當場被逮捕，歸仁警分局也到現場協助鑑識。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法