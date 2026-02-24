夫刺妻、舅子後自殘 3人都送醫

台南新營區嘉芳里昨天晚上發生凶殺案，3人被送醫。 （記者楊金城攝）

台南新營區嘉芳里昨天晚上發生凶殺案，六十三歲陳姓男子和五十歲顏姓妻子發生爭吵，陳男持鐵條打傷顏婦，她的左手掌也被陳男以水果刀刺傷，顏婦打電話給二位弟弟前來救援，不料爆發衝突，陳男持雙刀刺殺小舅子顏姓男子，再持刀刺傷自己脖子，三人被送醫急救。

案發地點在新營嘉芳里嘉芳街偏僻的一處鐵皮屋民宅，顏婦昨晚七點多下班回家，沒多久就和丈夫陳姓男子發生激烈爭吵，陳男持鐵條打傷妻子顏婦的頭部，還用刀刺傷她的左手掌。

顏婦打電話向二位弟弟求救，二位弟弟趕到後，陳男因罹癌，情緒激動，雙方爭吵後，陳男竟涉嫌持水果刀、尖刀攻擊四十九歲顏姓小舅子，顏男手臂、身上被刺多刀，血流滿地，未受傷的另位小舅子趕緊打電話向住在附近的姑姑求救。

新營警分局太宮派出所、新營消防分隊獲報到場救援，凶嫌陳男也不跑了，在屋外拿尖刀刺殺自己脖子。消防人員在現場為三名傷者緊急檢傷救治，顏婦意識清楚，陳男和顏姓小舅子傷勢穩定，暫無生命危險；案發原因待警方調查釐清。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

