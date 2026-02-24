桃園男死亡 竟被老父載去溪邊丟

桃園檢方相驗釐清黃男死因，黃父（中）現身不發一語，詳細案情仍待檢警進一步調查。（記者李容萍翻攝）

黃父稱不知如何處理遺體 3萬交保

桃園市蘆竹區罹患小兒麻痺、且有智能障礙的六十歲黃姓男子前天被家人發現無故失蹤，家人詢問八十七歲老父親，老父語出驚人「人死了丟到溪邊」；家屬向蘆竹警分局報案，警方依黃父描述，當晚在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪發現黃男遺體，昨報請桃園地檢署檢察官相驗未見明顯外傷，將擇期解剖調查死因，並將黃父依涉犯遺棄屍體罪以三萬元交保。

警方在蘆竹埔心溪發現黃男遺體

警方指出，黃男家人前天傍晚向大竹派出所報案指稱「大哥失蹤、老父親稱說把屍體運到溪邊丟棄」，員警獲報立即動員追查，經追問黃家老父，老翁稱說發現兒子突然死亡，自己不知道怎麼處理，於是用推車把遺體拉到溪邊丟棄；警方隨後在大新二號橋下埔心溪發現黃男的遺體，初步勘驗死者衣著完整且無明顯外傷。

屍體無明顯外傷 不排除自然死亡

據了解，黃姓死者自幼即患小兒麻痺且有智能障礙，常年需拄柺杖行動，始終未婚並與老父親同住，警方不排除黃男是自然死亡、老父親不知如何處理而將遺體載往溪邊丟棄，昨報請桃園地檢署檢察官相驗調查死因，並持續釐清案情。

檢方昨下午率法醫相驗黃男遺體，並未發現明顯外傷，將擇期解剖確認死因；涉案老父親現身殯儀館不發一語，經檢察官訊問後依涉犯遺棄屍體罪嫌，以三萬元交保。

黃男的二弟在檢警相驗後表示，大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，從國中開始吃藥吃了四十多年，平時幾乎都由父親照顧哥哥，其他兄弟住在外面，有時會回去探望，大年初三時還見大哥躺在家中床上，前天回家卻發現大哥不見了，追問父親才得知大哥已經死亡，屍體被丟棄溪中。

