那魯灣飯店遭闖 前員工報警提告╱網路揪團廢墟尋寶 9人送辦

九人闖烏來已停業的「那魯灣溫泉渡假飯店」探險尋寶， 還涉竊古玩玉珮遭送辦。 （記者陸運鋒翻攝）

已停業的新北市烏來區「那魯灣溫泉渡假飯店」，於大年初四及初五期間，遭兩組人馬共九人闖入，其中還有人涉嫌竊取古玩玉珮，飯店前員工發現後報警提告，而這些人宣稱是在網路看見相關介紹，以為是無人居住的廢墟，才會揪「尋寶團」來此夜遊探險，警詢後依涉犯侵入住居等罪嫌究辦。

據了解，那魯灣溫泉渡假飯店位於新北市烏來區瀑布路，曾在二〇一五年杜鵑颱風襲台時，當地嚴重坍方堵住飯店門口，造成老闆夫婦及員工共五人受困，所幸沒有大礙，而後在二〇二一年疫情期間，飯店於臉書公告「為了安全考量暫時停止營業」。

拿走玉珮 3人另觸加重竊盜罪

新店警分局調查，廿二歲阮姓女子、卅四歲林姓男子及廿二歲呂姓男子等三人，在本月廿日晚間九時許，揪團夜闖該間停業的溫泉飯店，三人從損壞的側門進入，其中阮女還摸走一顆價值兩千元的古玩玉珮，居住在此的黃姓前員工發現報案，警方在林男身上搜出贓物，將三人依加重竊盜、侵入住居等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

豈料，隔天（廿一日）凌晨零時許，十九歲陳姓、廿歲劉姓、廿歲張姓、十九歲俞姓、十九歲黃姓男子及吳姓少女等六人，同樣從損壞的側門闖入屋內，黃姓前員工聽見聲響再度報案，警方雖未在六人身上搜出贓物，仍將陳等五人依加重竊盜未遂、侵入住居等罪嫌移送台北地檢署偵辦，少女則移送台北地方法院少年法庭審理。

據知，夜闖停業飯店兩組人馬，辯稱是在網路看見相關介紹，以為該處是無人居住的廢墟，引起這九人好奇心作祟，在Line群組揪團到此地夜遊、探險、尋寶，經警方查證後，該地點仍屬於私人產權。

警方強調，網路上常有「廢墟探險」或「秘境尋寶」等不實訊息，未經所有權人同意擅自闖入私人產權，即涉犯刑法侵入住居罪，若任意拿取物品更涉及加重竊盜罪嫌，民眾切勿聽信網路謠言，為了一時好玩而前往該地以免觸法。

