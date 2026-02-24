含台積電分紅 工程師年薪達329萬

張男開大貨車行經圖中寶山鄉雙豐路， 突然往左跨越雙黃線違規迴轉，以致對 向迎面而來的台積電工程師施男閃避不 及撞上。 （記者蔡彰盛攝）

新竹縣寶山鄉張姓男子二〇二〇年開大貨車違規左轉，害騎機車的台積電施姓工程師撞成重傷呈植物人狀態，家屬根據施男在台積電的薪資以及未來的長期看護需求，向張男與其雇主連帶求償超過九千萬附帶民事賠償，新竹地院根據施男實際年薪淨額三二九萬元等客觀計算標準，做出判賠四四八〇萬元的決定。

家屬控訴施男因受重傷，已終身難以工作，車禍事故前任職於台積電公司，自二〇一〇年起至二〇一九年止，每年均領有員工分紅獎金，且台積電營運持續看俏，員工分紅獎金應係施男一般可得預期利益，故其受領員工分紅獎金，應屬經常性給付。

法官根據台積電所函覆的施男所得資料，台積電固定於每年二、五、七、八、十一月發放業績獎金及分紅，堪認係屬經常性給付。二〇一九年實發薪資加上實發員工分紅合計為三二九萬元。

法官以施男實際年薪淨額三二九萬元，自車禍發生翌日即二〇二〇年七月七日至其六十五歲退休即二〇三二年二月十日止，依霍夫曼式計算法扣除中間利息，核計其工作損失金額為三〇七四萬元。

此外，施男支付的親屬看護費加上已支出專人看護費兩百多萬元，加上終身看護費六二九萬元，合計八四六萬元。

至於法官判決應賠償施男精神慰撫金兩百萬元部分，雙方均未爭執。另法官審酌施男妻子於車禍後為施男監護人，其子女亦需協助照顧施男終身，判決應賠償妻兒三人精神慰撫金共一六〇萬元。

