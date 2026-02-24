為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台積電工程師遭撞成植物人／司機與雇主判賠4480萬

    2026/02/24 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    張男開大貨車行經圖中寶山鄉雙豐路， 突然往左跨越雙黃線違規迴轉，以致對 向迎面而來的台積電工程師施男閃避不 及撞上。 （記者蔡彰盛攝）

    張男開大貨車行經圖中寶山鄉雙豐路， 突然往左跨越雙黃線違規迴轉，以致對 向迎面而來的台積電工程師施男閃避不 及撞上。 （記者蔡彰盛攝）

    新竹縣寶山鄉張姓大貨車司機於二〇二〇年晚間載運活雞時，違規跨越雙黃線將大貨車駛往對向路外，龐大車體占據全部對向車道，台積電施姓工程師騎機車無從閃避而撞上，身受重傷成為植物人，民事部分，施男家屬求償九〇八八萬元，新竹地院判張男與雇主需連帶賠償施男與家屬共四四八〇萬元。

    貨車違規跨越雙黃線 施男無法閃避

    法官調查，張男受僱駕駛大貨車載運活雞，二〇二〇年七月六日晚間七點半開車行經新竹縣寶山鄉雙豐路時，貿然左迴轉跨越分向限制線，斜穿車道駛往對向路外，當時施男騎機車閃避不及而撞上，人車倒地頭顱顏面多處骨折，術後癱瘓臥床、意識不清呈植物人狀態。

    法官認為，張男駕駛大貨車不顧標線指示，且漠視用路人安全，其跨越雙黃線前的所在位置，可以看見施男機車開大燈從前方對向車道駛至，在此情形下仍執意跨越雙黃線，將大貨車斜穿車道駛往對向路外，龐大車體占據全部對向車道，形成危險障礙物，導致被害人機車無從閃避，因而肇事，其過失情節堪稱重大。

    被害人因身受重傷呈植物人狀態，只能在專人照料下，臥床仰賴氣切管、鼻胃管等設備以維持生命，張男對於被害人及其家屬造成的損害、痛苦及經濟負擔均甚鉅，其過失行為後果極為嚴重。

    刑事部分 司機改判9個月確定

    刑事部分，新竹地院一審依過失致重傷罪，且自首減刑後，判刑七個月，檢察官認為太輕而上訴，高院也認為不符合罪刑相當原則，撤銷原判，改判九個月確定。

    附帶民事求償部分，車禍發生後家屬即對張男與雇主提起侵權行為損害賠償訴訟，並擴張聲明金額至九〇八八萬元。

    最後法官審理計算施男所受損害，包括醫療費一二〇萬元、看護費八四六萬元、工作損失三〇七四萬元、精神慰撫金兩百萬元，加上增加生活必要費用與賠償家屬等項目，合計張男與雇主需連帶賠償施男與家屬共四四八〇萬元。本案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播