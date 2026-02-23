春節醉撞前丈人家 火燒車引發火燒厝

男子開車撞進民宅引發火燒車，被救出時燒傷。 （消防局提供）

春節驚悚火災！彰化縣一名三十三歲男子大年初五晚間喝得爛醉，竟開車撞進前丈人住處，不僅引發火燒車，連一樓客廳也燒毀，男子燒燙傷送醫，所幸無生命危險；警方清查發現，男子大年初三也曾因酒後失態砸自己轎車，其三天內兩度在前丈人家鬧事；男子的前妻與前丈人都已向警方聲請緊急保護令，後續依公共危險、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化基督教醫院指出，男子身上約十四％的二度燒燙傷，生命徵象穩定。警方對其實施酒精抽血檢測，經換算酒測值高達一．二九毫克。

其前妻昨天向媒體指出，她與男子結婚五年，育有一子，後因經濟、家庭等因素離婚，但仍住在一起；男子是工廠作業員，有酗酒習慣，離婚後情緒不穩定；年假快結束，男子來前丈人住處找她回家，但她不在彰化且不想回去，沒想到男子竟開車衝撞她父親住處。

消防局前晚十點多接獲報案指出，彰化縣一棟透天厝民宅發生火災，火勢猛烈，消防局立即派員趕往現場搶救，發現透天厝一樓冒出熊熊大火，客廳還有人呼叫「救命」，消防員掀開鐵捲門，赫然發現客廳停著一輛燃燒中的轎車，趕緊將車門撬開，將男子拉出車外，火速送醫搶救。火燒車與民宅火災於十一點多撲滅。

警方調查發現，男子與其妻離異，大年初三就曾在前丈人住處酒後失態，敲打轎車洩憤，不料前晚又開車前來前丈人住處外，酒後開車衝撞前丈人的透天厝，卻引發火燒車與民宅火災，所幸未釀重大傷亡。

