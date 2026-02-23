麻將輸錢 苗栗男掃射地方聞人宅落網

苗栗男持衝鋒槍掃射「地方聞人宅」，警方查獲作案衝鋒槍，發現為改造槍 枝。（民眾提供）

苗栗縣二十三歲施姓男子與二十二歲黃姓男子於十七日、農曆大年初一凌晨四點，駕車前往竹南鎮一處地方聞人住處外，直接朝窗戶掃射十三槍，二人作案後立刻驅車逃逸，警方獲報追緝，於二十一日晚間將二人逮捕到案，將持續釐清案情，後續依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

由於遭衝鋒槍掃射民宅主人為竹南鎮地方聞人，曾經擔任民代、與政壇淵源頗深，一度傳出可能與地方選舉有關；竹南警方經調查後，發現案發前施男在該處民宅與該地方聞人之孫等友人打麻將小賭，最後施男輸了一萬多元，施男想先離開但對方擔心施男離去後不還錢發生爭執，讓施男感到沒面子，託人送錢至民宅離開後，施男再找來黃男作案。

請繼續往下閱讀...

施、黃兩人為討回面子，十七日凌晨四點驅車至該戶民宅外後直接持槍掃射十三槍，過程不到三秒鐘便離開，該住宅窗戶玻璃被子彈掃射破裂，所幸未造成人員傷亡。

警方獲報後成立專案小組展開偵辦，連日調閱周邊監視器畫面，鎖定施、黃二人涉案，並順利查緝到案。

警方查獲作案衝鋒槍發現為改造槍枝，但施、黃二人稱，槍枝、子彈為一名已過世大哥所借放，但警方認為此為「標準說法」，且施、黃兩嫌並無特定幫派背景，目前持續調查槍枝來源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法